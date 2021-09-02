"В Италии, по сравнению с чемпионатом Украины, каждая игра – битва. Здешний опыт многое даст. Я всегда играл восьмерку или десятку в полузащите. Если тренер увидит меня в другой роли – я готов. Чувствую сейчас хорошо. У меня были проблемы с физической форме, когда я только приехал в Италию. Отличается тренировочный процесс в Украине и здесь. Сейчас я в полном порядке и готов помочь команде.

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Тьягу Мотта? Мы играли друг против друга в Лиге чемпионов. Как тренер он хочет играть в пас, чтобы команда играла первым номером на поле. Через некоторое время мы будем играть так, как он хочет.

Один человек в поле не воин. Когда команда вместе – приходит и результат. Конечно, должен быть человек, который может развеселить команду в раздевалке, но на футбольном поле должна быть только команда. Много новых игроков, нам нужно еще немного сыграться. Все игроки квалифицированные. Через некоторое время не будет никаких проблем", – цитирует Виктора официальный сайт Специи.

Напомним, зимой Аталанта приобрела Коваленко у Шахтера за 700 тысяч евро и перед новым сезоном Серии А отдала украинца в аренду Специи.

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