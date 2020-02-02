Аталанта расписала результативную боевую ничью с Дженоа – Малиновский едва не стал соавтором шедевра

Аталанта победила Дженоа в рамках 22-го тура Серии А. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Поединок Аталанта – Дженоа начался в 16:00 по киевскому времени. Прямая трансляция матча была доступна на телеканале "Футбол 1". Текстовую онлайн-трансляцию провел "Футбол 24".

Стартовый свисток прозвучал, а команды, складывалось такое впечатление, еще не осознали, что матч уже идет. На первых минутах игроки не радовали зрителей скоростью и опасными атаками. Однако Аталанта сумела выжать максимум из своего первого по-настоящему острого момента. На 11-й минуте Сапата оказался на ударной позиции после розыгрыша аута. Дуван мощно пробил в ближний угол, а Перин перевел мяч на угловой. Выполнять стандарт взялся Папу Гомес. Подачу аргентинца продолжил тот же Сапата, а на дальней штанге одинокий Рафаэль Толои легко расстрелял фактически пустые ворота – 1:0.

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Дженоа ход событий явно не устраивал. После пропущенного гола гости не стушевались, а пошли отыгрываться. Защитники бергамасков сегодня не радовали надежностью и легко позволяли беспокоить Голлини. Правда, большинству ударов не хватало силы и акцентированности. Однако такая интенсивность должна была принести плоды, что и произошло на 18-й минуте. Ханс Хатебур попытался в подкате выбить мяч из-под Стураро, а взамен снес хавбека с ног. Давиде Масса был неумолим – пенальти в ворота хозяев. Доменико Кришито безупречно исполнил наказание.

Адекватно отреагировать на такие события Аталанта не смогла. Дженоа продолжила владеть инициативой, а бергамаски банально не успевали за своими оппонентами, часто нарушая правила. Даже домашние трибуны начали недовольно посвистывать. А на 33-й минуте этот свист перерос в справедливое возмущение. Опять защитники "черно-синих" занимались чем-то непонятным. Пока Паломино страдал от боли вблизи штрафной хозяев, Стураро подхватил мяч и выполнил подачу на грань вратарской, где никто даже не попытался помешать Антонио Санабрии растрелять бедного Голлини.

Радость Дженоа была очень короткой. Уже через две минуты счет снова стал равным. Никто не помешал Дувану Сапате принять мяч в штрафной соперника. Колумбиец развернулся и зряче прострелил под набегавшего Иличича. Йосип тоже оказался без опеки и легко поразил цель – 2:2. После этого Аталанта подняла темп и плотно прижала "грифонов" к их воротам, однако до перерыва счет так и не изменился.

Начало второго тайма показало, что хозяева не сделали особых выводов. А может, Джан Пьеро Гасперини устраивал ход дел. Чего не скажешь о болельщиках, которые не привыкли к такой тусклой игре своих любимчиков. Поэтому над Атлети Адзурри снова раздавался свист. Несколько возможностей упустил Иличич (после его удара со штрафного мяч в считанных сантиметрах пролетел мимо "девятку"), а с мощным выстрелом Гозенса справился Перин.

Игра постепенно увязла в середине поля, где Дженоа наладила контроль. Гасперини попытался изменить ситуацию заменами. Сначала вместо Пашалича вышел Фройлер, а затем появился и Малиновский, который заменил Дувана Сапату. На 71-й Малиновский едва не стал соавтором шедевра. Руслан выполнил подачу с правого фланга, а Джимсити с линии штрафной пытался замкнуть пяткой, однако удар был заблокирован. Украинский хавбек грамотно перемещался по полю, пытаясь оказываться в свободных зонах и играть на обострение, ведь его команде нужна была победа, учитывая борьбу за зону Лиги чемпионов.

Завершение матча Дженоа провела в меньшинстве. На 83-й минуте Бехрами грубо остановил Госенза и увидел перед собой желтую карточку, которая стала второй для хавбека "грифонов". Давиде Никола мгновенно отреагировал, проведя ряд замен. Ведь свежие футболисты были крайне необходимы, чтобы сохранить хотя бы ничью. Аталанта прогнозируемо заиграла еще активнее, на последних минутах устроив настоящий штурм, но отчаянная игра защитников и самоотверженность Маттиа Перина постоянно становилась помехой для бергамасков. Уже в компенсированное время из-за пределов штрафной мощно пробивал Малиновский, но голкипер оказался на месте. Как результат – ничья, которой Аталанта, наверное, не очень рада.

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