Аталанта розписала результативну бойову нічию з Дженоа – Маліновський ледь не став співавтором шедевру

Аталанта не змогла обіграти Дженоа в рамках 22-го туру Серії А. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Поєдинок Аталанта – Дженоа розпочався о 16:00 за київським часом. Пряма трансляція матчу була доступна на телеканалі "Футбол 1". Текстову онлайн-трансляцію провів "Футбол 24.

Стартовий свисток пролунав, а команди, складалося таке враження, ще не усвідомили, що матч уже триває. На перших хвилинах гравці не радували глядачів швидкістю та небезпечними атаками. Проте Аталанта зуміла витиснути максимум зі свого першого по-справжньому гострого моменту. На 11-й хвилині Сапата опинився на ударній позиції після розіграшу аута. Дуван потужно пробив у ближній кут, а Перін перевів м'яч на кутовий. Виконувати стандарт взявся Папу Гомес. Подачу аргентинця продовжив той-таки Сапата, а на дадільній стійці самотній Рафаель Толої легко розстріляв фактично порожні ворота – 1:0.

Лаціо розтрощив СПАЛ і вийшов на другу сходинку, Ювентус розгромив Фіорентину: 22-й тур Серії А, матчі неділі

Дженоа такий перебіг подій явно не влаштовував. Після пропущеного гола гості не стушувалися, а пішли відіграватися. Захисники бергамасків сьогодні не радували надійністю і легко дозволяли турбувати Голліні. Щоправда, більшості ударів бракувало сили та акцентованісті. Однак така інтенсивність повинна була принести плоди, що й сталося на 18-й хвилині. Ханс Хатебур спробував у підкаті вибити м'яч з-під Стураро, а натомість зніс хавбека з ніг. Давіде Масса був невблаганний – пенальті у ворота господарів. Доменіко Крішіто бездоганно виконав покарання.

Адекватно відреагувати на такі події Аталанта не змогла. Дженоа продовжила володіти ініціативою, а бергамці банально не встигали за своїми опонентами, часто порушуючи правила. Навіть домашні трибуни почали невдоволено посвистувати. А на 33-й хвилині цей свист переріс у справедливе обурення. Знову захисники "чорно-синіх" займалися чимось незрозумілим. Поки Паломіно страждав від болю поблизу штрафного господарів, Стураро підхопив м'яч і виконав подачу на межу воротарського, де ніхто навіть спробував завадити Антоніо Санабрії розстріляти бідолашного Голліні.

Радість Дженоа була дуже короткою. Вже за дві хвилини рахунок знову став рівним. Ніхто не завадив Дувану Сапаті прийняти м'яч у штрафному майданчику суперника. Колумбієць розвернувся і зряче прострілив під набігання Ілічіча. Йосіп теж опинився без опіки і легко вразив ціль – 2:2. Після цього Аталанта підняла темп і щільно притисла "грифонів" до їхніх воріт, проте до перерви рахунок так і не змінився.

Початок другого тайму показав, що господарі не зробили особливих висновків. Чи, можливо, Джан П'єро Гасперіні влаштовував перебіг справ. Чого не скажеш про уболівальників, які не звикли до такої тьмяної гри своїх юлюбленців. Тому над Атлеті Адзуррі знову лунав свист. Кілька нагод змарнував Ілічіч (після його удару зі штрафного м'яч у лічених сантиметрах пролетів повз "дев'ятку"), а з потужним пострілом Гозенса впорався Перін.

Гра поступово зав'язла в середині поля, де Дженоа налагодила контроль. Гасперіні спробував змінити ситуацію замінами. Спочатку замість Пашаліча вийшов Фройлер, а згодом з'явився і Маліновський, який замінив Дувана Сапату. Аталанта відразу заграла активніше, чимала заслуга в чому саме українця. На 71-й Маліновський ледь не став співавтором шедевру. Руслан виконав подачу з правого флангу, а Джимсіті з лінії штрафного намагався замкнути п'ятою, проте удар був заблокований. Український хавбек грамотно переміщався полем, намагаючись опинятися у вільних зонах та грати на загострення, адже його команді потрібна була перемога, з огляду на боротьбу за зону Ліги чемпіонів.

Завершення матчу Дженоа провела в меншості. На 83-й хвилині Валон Бехрамі грубо зупинив Госенза і побачив перед собою жовту картку, яка стала другою для хавбека "грифонів". Давіде Нікола миттєво відреагував, провівши низку замін. Адже свіжі футболісти були вкрай необхідні, щоб зберегти бодай нічию. Аталанта прогнозовано заграла ще активніше, на останніх хвилинах влаштувавши справжнісінький штурм, але відчайдушна гра захисників та самовідданість Маттіа Періна постійно ставала на заваді бергамців. Вже у компенсований час з-за меж штрафного потужно пробивав Маліновський, але голкіпер виявився на місці. Як результат – нічия, якій Аталанта, напевно, не дуже радіє.

Динамо приємно дивує, конкуренти Зінченка та Ярмоленка, крах грандів і українця – головне про трансфери зими 2020