"Это была неделя неопределенности, мы не знали, состоится ли матч. Но хорошо, что мы сыграли. Можно подумать, что мы вышли против молодежной команды, но если посмотреть на количество отсутствующих, то это касается всех клубов. Их у нас, наверное, было больше.

Гол Малиновского в видеообзоре матча Удинезе – Аталанта – 2:6

Матч с Интером будет высокого уровня. Команда хорошо играет и переживает хорошие времена. Мы думаем об Интере, а не о Скудетте. Я бы хотел, чтобы мои подопечные были конкурентоспособными с соперником, который на этот момент лучше", – цитирует Гасперини Football Italia .

К слову, "Богиня" закрепилась на четвертом месте турнирной таблицы Серии А. Поединок с Интером, который располагается выше, запланирован на 16 января.