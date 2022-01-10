"То був тиждень невизначеності, ми не знали, чи відбудеться матч. Але, зрештою, добре, що ми зіграли. Можна подумати, що ми вийшли проти молодіжної команди, але якщо подивитися на кількість відсутніх, то це стосується всіх клубів. Їх у нас, напевно, було більше.

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Матч з Інтером буде високого рівня. Команда добре грає та переживає непогані часи. Ми думаємо про Інтер, а не про Скудетто. Я б хотів, щоб мої підопічні були конкурентоспроможними з суперником, який на цю мить є кращим", – цитує Гасперіні Football Italia.

До слова, "Богиня" закріпилась на четвертій сходинці турнірної таблиці Серії А. Поєдинок з Інтером, який розташовується вище, запланований на 16 січня.

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