Предыдущий тур обе команды пропускали из-за карантинных ограничений. Однако Аталанта это делала из-за проблем у Торино, а вот Удинезе сам страдает от пандемии. Фриульцы надеялись, что и отчетный матч удастся перенести. Местная Ассоциация здравоохранения (ASL) поместила около десятка игроков первой команды на карантин. Однако руководство Лиги дало указание играть. Хозяева подтянули ряд игроков молодежки и выйшли на поле. Очевидно, поэтому Удинезе решил пускать зрителей на трибуны бесплатно.

Аталанта устроила фестиваль голов в Удинезе – Малиновский забил и ассистировал

На стартовый состав Габриеле Чоффи игроков насобирал, а вот на скамейку запасных пришлось посадить молодежь. У Аталанты в ковидном лазарете оказались трое игроков (имена не разглашаются). С первых минут зрителям, которых пока пускают на трибуны, удалось увидеть действительно команды уровня Серии А. Класс хозяев, очевидно, выше. Они-то и забрали игру под свой контроль. В первые 20 минут владение мячом у подопечных Гасперини достигало 75%. Скорости были не высокими, следовательно, и моментов – мало.

Удинезе без паники реагировал на тотальный контроль "нерадзурри". Компактность и дисциплина не давали гостям шанс приблизиться к воротам Паделли. Как часто бывает в подобных ситуациях, все решила одна ошибка. Пеццелла выполнил банальный навес с левого фланга. Пашалича держали все три центрбека Удинезе. Удивительно, но ни один из них даже не попытался помешать хорвату пробить головой. Марио преспокойно выпрыгнул и переправил мяч в цель. Через несколько минут Аталанта удвоила преимущество. Малиновский отдал классный пас на Муриэля. Луис протянул мяч в штрафную, обыграл оппонента и во второй раз заставил Паделли капитулировать.

После кратковременного оживления игра снова вернулась в прежнее русло. Удинезе рассчитывал только на Деулофеу и контратаки, а Аталанта держала все под контролем. Счет стал разгромным незадолго до перерыва. Массированная атака гостей. Защита блокирует целый ряд ударов. В конце концов, мяч улетает к Малиновскому, и Руслан любимой левой отправляет его в сетку.

Второй тайм команды решили доигрывать в эконом-режиме. Аталанту полностью устраивала ситуация. Удинезе же просто ничего не мог предложить сопернику. Похоже, сага с коронавирусом больше отразилась на психологическом состоянии команды. В атаке у "бьянконери" не клеилось ничего. Трудно вспомнить хотя бы полумомент. Тем нелогичнее получился гол в ворота Муссо. Молина просто пробил издалека, рикошет от Джимсити дезориентировал голкипера, и мяч закатился под ближнюю штангу. Гасперини демонстративно выругался, сделал ряд замен, и его команда вернула преимущество в три мяча. Миранчук забросил на Муриэля, Луис снова добавил немного индивидуального мастерства и оформил дубль.

Малиновский тоже мог забить во второй раз, но направил мяч над перекладиной. На противоположном конце поля куда лучше разобрался Бету. Португалец воспользовался классным пасом Сексеса и обыграл Муссо. Мгновенно ответили латерали Аталанты – Хатебур прострелил, а Меле замкнул. И уже в компенсированное точку поставил Пессина. Безумная финальная пятиминутка.

Благодаря этой победе, Аталанта набрала 41 очко и закрепилась на четвертой позиции в турнирной таблице, оторвавшись от Ювентуса уже на шесть пунктов. В то же время, бергамаски сохраняют шанс стать третьими, поскольку Наполи провел на один матч больше. В свою очередь, Удинезе остался на 14-й позиции.

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