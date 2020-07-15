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Бенефис Малиновского в видеообзоре матча Аталанта – Брешия – 6:2

08:58 - Читати українською
Бенефис Малиновского в видеообзоре матча Аталанта – Брешия – 6:2
Аталанта – Брешия – 6:2 / Твиттер ФК Аталанта

Аталанта уничтожила Брешию в 33 туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча Аталанта – Брешия на "Футбол 24".

2’ Марио Пашалич
25’ Мартен де Рон
28’ Руслан Малиновский
30’ Дуван Сапата
56’ Марио Пашалич
59’ Марио Пашалич
 
Эрнесто Торрегросса 8’
Николас Шпалек 83’
2’ Марио Пашалич
8’ Эрнесто Торрегросса
25’ Мартен де Рон
28’ Руслан Малиновский
30’ Дуван Сапата
56’ Марио Пашалич
59’ Марио Пашалич
83’ Николас Шпалек

Аталанта в очередном туре Серии А продолжила свою впечатляющую серию без поражений. На этот раз под каток команды Гасперини попал аутсайдер турнирной таблицы Брешия.

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Одним из героев поединка стал полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский, который отметился двумя ассистами и голом. К слову, украинец забивает уже во втором матче подряд – в предыдущем туре 27-летний футболист отличился в воротах Ювентуса.

Победа принесла Аталанте 70 очков и подняла на вторую строчку турнирной таблицы – от лидера чемпионата их отделяет шесть пунктов.

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