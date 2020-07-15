Бенефис Малиновского в видеообзоре матча Аталанта – Брешия – 6:2

Аталанта уничтожила Брешию в 33 туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча Аталанта – Брешия на "Футбол 24".

Аталанта в очередном туре Серии А продолжила свою впечатляющую серию без поражений. На этот раз под каток команды Гасперини попал аутсайдер турнирной таблицы Брешия.

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Одним из героев поединка стал полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский, который отметился двумя ассистами и голом. К слову, украинец забивает уже во втором матче подряд – в предыдущем туре 27-летний футболист отличился в воротах Ювентуса.

Победа принесла Аталанте 70 очков и подняла на вторую строчку турнирной таблицы – от лидера чемпионата их отделяет шесть пунктов.

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