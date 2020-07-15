Бенефіс Маліновського у відеоогляді матчу Аталанта – Брешія – 6:2

Аталанта знищила Брешію у 33 турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу Аталанта – Брешія на "Футбол 24".

Аталанта у черговому турі Серії А продовжила свою вражаючу серію без поразок. Цього разу під каток команди Гасперіні потрапив аутсайдер турнірної таблиці Брешія.

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Одним з героїв поєдинку став півзахисник збірної України Руслан Маліновський, який відзначився двома асистами та голом. До слова, українець забиває вже у другому матчі поспіль – у попередньому турі 27-річний футболіст відзначився у воротах Ювентуса.

Перемога принесла Аталанті 70 очок і підняла на другу сходинку турнірної таблиці – від лідера чемпіонату їх відділяє шість пунктів.

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