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Бенефіс Маліновського у відеоогляді матчу Аталанта – Брешія – 6:2

08:54 - Читать на русском
Бенефіс Маліновського у відеоогляді матчу Аталанта – Брешія – 6:2
Аталанта – Брешія – 6:2 / Твіттер ФК Аталанта

Аталанта знищила Брешію у 33 турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу Аталанта – Брешія на "Футбол 24".

2’ Маріо Пашаліч
25’ Мартен де Рон
28’ Руслан Маліновський
30’ Дуван Сапата
56’ Маріо Пашаліч
59’ Маріо Пашаліч
 
Ернесто Торрегросса 8’
Ніколас Шпалек 83’
2’ Маріо Пашаліч
8’ Ернесто Торрегросса
25’ Мартен де Рон
28’ Руслан Маліновський
30’ Дуван Сапата
56’ Маріо Пашаліч
59’ Маріо Пашаліч
83’ Ніколас Шпалек

Аталанта у черговому турі Серії А продовжила свою вражаючу серію без поразок. Цього разу під каток команди Гасперіні потрапив аутсайдер турнірної таблиці Брешія.

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Одним з героїв поєдинку став півзахисник збірної України Руслан Маліновський, який відзначився двома асистами та голом. До слова, українець забиває вже у другому матчі поспіль – у попередньому турі 27-річний футболіст відзначився у воротах Ювентуса.

Перемога принесла Аталанті 70 очок і підняла на другу сходинку турнірної таблиці – від лідера чемпіонату їх відділяє шість пунктів.

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Маліновський шокував Брешію розкішним голом і двома асистами – відео результативних дій українця
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Теги
Відеоновини Брешія Брешія Аталанта Аталанта Італія Українці за кордоном Аталанта - Брешія Руслан Руслан Маліновський
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