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Наполи почти подписал Малиновского – почему украинец оказался в Аталанте

08:27 - Читати українською
Наполи почти подписал Малиновского – почему украинец оказался в Аталанте
Руслан Малиновский / Твиттер ФК Аталанта

Итальянский журналист и эксперт по трансферному рынку Чиро Венерато рассказал о сорванном трансфере полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского в Наполи.

"Наполи практически взял его. Спортивный директор неаполитанского клуба Кристиано Джунтоли добрался до 27-летнего украинца первым, даже раньше чем Аталанта.

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Затем менеджер отказался от идеи подписания хавбека, а бергамский клуб воспользовался возможностью, чтобы закрыть сделку", – цитирует Венерато издание Calcioatalanta.it.

Напомним, Малиновский перешел в Аталанту в июле 2019 года из бельгийского Генка за 13,6 млн евро. В текущем сезоне украинец провел за свою команду 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 5 результативных передач.

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Руслан Руслан Малиновский Италия Аталанта Аталанта Наполи Наполи
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