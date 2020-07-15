Наполи почти подписал Малиновского – почему украинец оказался в Аталанте

Итальянский журналист и эксперт по трансферному рынку Чиро Венерато рассказал о сорванном трансфере полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского в Наполи.

"Наполи практически взял его. Спортивный директор неаполитанского клуба Кристиано Джунтоли добрался до 27-летнего украинца первым, даже раньше чем Аталанта.

Малиновский: Агенты Ювентуса мне не звонили, а Роналду после гола, может, запомнит меня лучше

Затем менеджер отказался от идеи подписания хавбека, а бергамский клуб воспользовался возможностью, чтобы закрыть сделку", – цитирует Венерато издание Calcioatalanta.it.

Напомним, Малиновский перешел в Аталанту в июле 2019 года из бельгийского Генка за 13,6 млн евро. В текущем сезоне украинец провел за свою команду 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 5 результативных передач.

"Маліновський зачарував, а Роналду вбив його мрію". Італійська преса возвеличує українця, протиставляючи Крішу