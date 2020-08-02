toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
ДИНАМО КИЕВ АТАЛАНТА - ИНТЕР АРСЕНАЛ - ЧЕЛСИ МИРЧА ЛУЧЕСКУ

Аталанта – Интер: Малиновскому хватило полчаса, чтобы получить лучшую оценку в своей команде

11:29 - Читати українською
Аталанта – Интер: Малиновскому хватило полчаса, чтобы получить лучшую оценку в своей команде
Руслан Малиновский / Твиттер Аталанты

Хавбек Руслан Малиновский стал одним из немногих светлых пятен Аталанты в матче 38 тура Серии А против Интера (0:2).

 
Данило Д'Амброзио 1’
Эшли Янг 20’
1’ Данило Д'Амброзио
20’ Эшли Янг

Украинец вышел на замену на 61 минуте и успел получить 7,1 балла от Whoscored.

Провал Малиновского и Ко в борьбе за второе место в видеообзоре матча Аталанта – Интер – 0:2

Малиновский нанес больше всех ударов (4) среди игроков двух команд, также больше всех обводил (4). Такую же оценку получили Кальдара и де Рон, однако они вышли со старта. А вот худшим на поле был Дуван Сапата – у форварда Аталанты всего 5,6.

Напомним, уже 12 августа бергамаскам придется играть против ПСЖ в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

Интер взял серебро Серии А, переиграв Аталанту: кризис "Богини" перед ЛЧ, Малиновский – надежда, а Янг вернул молодость

blog_ava
"Думал, чудак сюда умирать приехал": Максимов – о шоке от вида легионеров Ворсклы
09:19
2317
Теги
Аталанта - Интер Руслан Руслан Малиновский Аталанта Аталанта Италия Украинцы за рубежом
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
14
мин
СПАЛ
19:00
Фиорентина
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук