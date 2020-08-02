Аталанта – Интер: Малиновскому хватило полчаса, чтобы получить лучшую оценку в своей команде

Хавбек Руслан Малиновский стал одним из немногих светлых пятен Аталанты в матче 38 тура Серии А против Интера (0:2).

Украинец вышел на замену на 61 минуте и успел получить 7,1 балла от Whoscored.

Провал Малиновского и Ко в борьбе за второе место в видеообзоре матча Аталанта – Интер – 0:2

Малиновский нанес больше всех ударов (4) среди игроков двух команд, также больше всех обводил (4). Такую же оценку получили Кальдара и де Рон, однако они вышли со старта. А вот худшим на поле был Дуван Сапата – у форварда Аталанты всего 5,6.

Напомним, уже 12 августа бергамаскам придется играть против ПСЖ в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

Интер взял серебро Серии А, переиграв Аталанту: кризис "Богини" перед ЛЧ, Малиновский – надежда, а Янг вернул молодость