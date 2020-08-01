Интер стал серебряным призёром Серии А, уверенно переиграв Аталанту – команда Малиновского взяла бронзу

В центральном поединке 38-го тура итальянского чемпионата Аталанта потерпела поражение в родных стенах от Интера, но повторила лучший результат в Серии А, заняв третью позицию.

Аталанта перед последним туром опережала Лацио по дополнительным показателям и отставала от Интера на одно очко, а "нерадзурри" занимали второе место. Таким образом, встреча бергамасков и миланцев принимала характер битвы за второе место. Несмотря на важность поединка, герой предыдущего матча – Руслан Малиновский – остался в запасе.

Хозяева начали ужасно, пропустив контратаку Интера с прострелом Лаутаро на Лукаку и его пропуском мяча на Бареллу уже на 20-й секунде. Джимшити выбил мяч на угловой, но из него сразу же прилетел гол – Голлини ошибся на выходе, столкнувшись с Госенсом, а Д'Амброзио замкнул в пустые ворота. 0:1. Более того: уже на 5-й минуте Голлини пришлось менять из-за проблем с коленом. В ворота встал Спортьелло.

Вообще, первая треть первого тайма оказалась кровавой. Пока врачи Аталанты оказывали помощь своему голкиперу, медики Интера заботились о разбитом носе Брозовича. На 11-й же минуте Сапата при попытке замыкания прострела влетел шипами в Хандановича – к счастью, обошлось без травм. Обходилось и без моментов, за исключением контроверсионного падения Бареллы в штрафной "Богини" на 14-й минуте, однако миланцы явно лучше работали с мячом на чужой половине поля. В конце концов, на 20-й минуте это вылилось в шикарный гол Янга: Эшли сместился с левого фланга и из-за пределов штрафной эффектно закрутил мяч точно в дальний угол – 0:2!

По сути, это был последний опасный момент в первом тайме. Во второй его половине команды поочередно владели инициативой и обменивались заблокированными ударами или неудачными вбеганиями, но до реальной остроты дело вообще не доходило. У Аталанты было несколько перспективных штрафных, но Гомес их беспощадно запорол. В конце концов, на перерыв футболисты ушли при счете 0:2 в пользу Интера.

Первая половина второго тайма оказалась откровенно скучной. Команды поочередно и стерильно владели мячом, ограничившись всего двумя незаблокированными ударами с дистанции – Барелла стрелял над воротами, а Гомес направил сферу в руки Хандановича. Было также несколько неплохих атак с заблокированными ударами, но в целом игра была очень тягучей. Джан Пьеро Гасперини не выдержал, на 61-й минуте вместо Кастаня, Пашалич и Фройлера бросив в бой Хатебура, Муриеля и Малиновского. Моментального эффекта это не принесло, а Интер на 65-й ещё и огрызнулся дальним выстрелом Гальярдини – получилось неточно. Малиновский ответил ударом с похожей дистанции, попав в Година. Так прошла 70-я минута встречи.

В последующие десять минут на поле вообще ничего достойного внимания не происходило, хотя Антонио Конте выпустил на поле Алексиса Санчеса, Бираги и Шкриняра. Интереснее стало на 80-х, когда команды реално начали обострять: так, на 81-й Санчес вышел один на один и забил гол из офсайда (его отменили), на 82-й Госенс ​​с левого угла вратарской пробил мимо дальней штанги, а на 85-й Лукаку завершил классный проход ударом из-за пределов штрафной – над перекладиной! Малиновский на 87-й ответил заблокированным ударом и пасом под заблокированній удар Сапаты, а Янг на 89-й пробил с правого края штрафной – точно в руки Спортьелло!

Через минуту Сапата классно развернулся и метров с 18-ти с носка выстрелил над воротами. Уже в компенсированное время Малиновский дважды стрелял со средней дистанции в правый угол, однако в обоих случаях точности Украинский хватило. В конце концов, финальный свисток зафиксировал уверенную победу Интера.

Таким образом, Интер набрал 82 очка и завершил сезон 2019/20 на втором месте в Серии А. Аталанта, имея 78 зачётных баллов в активе, осталась третьей благодаря лучшей статистике личных встреч с Лацио.