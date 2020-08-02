Провал Малиновского и Ко в борьбе за второе место в видеообзоре матча Аталанта – Интер – 0:2

Англия — 1 авг 3163
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Арсенал – Челси: Обамеянг дарит Артете дебютный Кубок Англии и путевку в еврокубки, реванш за ЛЕ, нефарт Лэмпарда
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Роналду окончательно потерял шансы на "Золотую бутсу-2020" – Иммобиле стал лучшим бомбардиром ЕвропыИталия — 1 авг 2292
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"Ведем некоторые трансферы": новый тренер нашел в Динамо лучшего учителя и легенду МЮ – амбициозные цели и ЛЧУкраина — 1 авг 21650
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Динамо официально отдало своего защитника в аренду СК Днепр-1Украина — 1 авг 14576
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ПСЖ завоевал Кубок французской лиги, отобрав у Лиона еврокубки – героический голкипер проиграл серию пенальтиФранция — 1 авг 4415