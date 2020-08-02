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Провал Малиновского и Ко в борьбе за второе место в видеообзоре матча Аталанта – Интер – 0:2

06:00 - Читати українською
Провал Малиновского и Ко в борьбе за второе место в видеообзоре матча Аталанта – Интер – 0:2
Аталанта – Интер – 0:2 – видео голов и обзор матча

Интер на выезде обыграл Аталанту в поединке за второе место в рамках 38-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча Аталанта – Интер.

 
Данило Д'Амброзио 1’
Эшли Янг 20’
1’ Данило Д'Амброзио
20’ Эшли Янг

Интер забил самый быстрый гол сезона в Серии А, когда Д'Амброзио замкнул подачу Янга. А на 20 минуте англичанин своим фирменным ударом в дальний угол оформил комфортное преимущество. Аталанта пыталась сыграть и имела несколько неплохих моментов, в частности удар Госенса после передачи Муриеля, однако так и не смогла отличиться в воротах Хандановича.

Интер стал серебряным призёром Серии А, уверенно переиграв Аталанту – команда Малиновского взяла бронзу

Таким образом, Интер занял второе место в чемпионате Италии, а команда Малиновского получила бронзовые награды.

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