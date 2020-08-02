Аталанта – Інтер: Маліновському вистачило півгодини, щоб отримати найкращу оцінку у своїй команді

Українець вийшов на заміну на 61 хвилині і встиг отримати 7,1 бали від Whoscored.
Провал Маліновського та Ко у боротьбі за друге місце у відеоогляді матчу Аталанта – Інтер – 0:2
Маліновський завдав найбільше ударів (4) серед гравців двох команд, також найбільше обігрував (4). Таку ж оцінку отримали Кальдара і де Рон, проте вони вийшли зі старту. А от найгіршим на полі був Дуван Сапата – у форварда Аталанти всього 5,6 балів.
Нагадаємо, вже 12 серпня бергамаскам доведеться грати проти ПСЖ в рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.
Інтер взяв срібло Серії А, перегравши Аталанту: криза "Богині" перед ЛЧ, Маліновський – надія, а Янґ повернув молодість