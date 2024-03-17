Поединок 29-го тура Серии А между Аталантой и Фиорентиной будет сыгран в другую дату.

Матч Аталанта – Фиорентина, который должен был состояться сегодня, 17 марта, в 19:00, был перенесен на неопределенный срок, сообщает официальный твиттер бергамасков.

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Также болельщиков просят не приходить на стадион. Журналист Николо Скира пролил свет на причины такого решения – генеральному директору Фиорентины Джо Бароне стало плохо, его забрали в больницу. О состоянии здоровья функционера пока неизвестно.

Отметим, что оба коллектива сейчас находятся в верхней части таблицы: Фиорентина восьмая с 43 пунктами, а Аталанта на 6-м месте с 47 очками.

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La Lega Serie A ha disposto il rinvio a data da destinarsi della gara Atalanta-Fiorentina, programmata per oggi, 17 marzo 2024 con inizio alle ore 18.00, e valida per la 29a giornata del Campionato di Serie A TIM.



Si invita i tifosi a non presentarsi allo stadio. — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) March 17, 2024