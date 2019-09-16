Астон Вилла – Вест Хэм: онлайн-трансляция матча АПЛ при участии Ярмоленко

В рамках 5-го тура чемпионата Англии Астон Вилла принимает Вест Хэм. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 5-го тура АПЛ Астон Вилла – Вест Хэм начался в 22:00 по киевскому времени. Андрей Ярмоленко вышел стартовом составе "молотобойцев". Видеотрансляция доступна на "Setanta Sports", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".
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Стартовые составы
Астон Вилла: Хитон – Гильбер, Энгельс, Мингс, Тэйлор – Грилиш, Накамба, МакГинн – Жота, Уеслі, Эль Газі
Запасные: Стир, Конса, Эль Мохамаді, Луис, Хурихейн, Ленсбери, Дэвис
Вест Хэм: Фабиански – Фредерикс, Диоп, Огбонна, Масуаку – Нобл, Райс – Ярмоленко, Лансини, Андерсон – Алле
Запасные: Роберто, Бальбуена, Сабалета, Форналс, Уилшер, Снодграсс, Айети
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