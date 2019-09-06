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Ярмоленко рассказал, о чем чаще всего его спрашивают англичане

20:12 163 Читати українською
Ярмоленко рассказал, о чем чаще всего его спрашивают англичане
Андрей Ярмоленко / ФК Вест Хэм

Вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко рассказал, что больше всего интересует англичан об Украине.

"Спрашивают о новом президенте, войне. Интересуются, как ситуация в Киеве и Донецке. Также часто спрашивают о наших боксерах – Усике и Ломаченко", – цитирует Ярмоленко sport.ua.

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Андрей Ярмоленко перебрался в Вест Хэм летом 2018 года, но пропустил большую часть сезона 2018/19 из-за травмы ахилла. В этом сезоне уже отметился голом в ворота Норвича, который претендует на звание лучшего мяча "молотков" в августе.

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