Астон Вілла – Вест Хем: онлайн-трансляція матчу АПЛ за участі Ярмоленка

Матч 5-го туру АПЛ Астон Вілла – Вест Хем розпочався о 22:00 за київським часом. Андрій Ярмоленко вийшов у стартовому складі "молотобійців". Відеотрансляція доступна на "Setanta Sports", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".

Ярмоленко розповів, про що найчастіше його питають англійці

Стартові склади

Астон Вілла: Хітон – Гільбер, Енгельс, Мінгс, Тейлор – Гріліш, Накамба, МакГінн – Жота, Веслі, Ель Газі

Запасні: Стір, Конса, Ель Мохамаді, Луїс, Хуріхейн, Ленсбері, Девіс

Вест Хем: Фабіанскі – Фредерікс, Діоп, Огбонна, Масуаку – Нобл, Райс – Ярмоленко, Лансіні, Андерсон – Аллє

Запасні: Роберто, Бальбуена, Сабалета, Форналс, Вілшер, Снодграсс, Айєті

We're unchanged from our win over Norwich! pic.twitter.com/01F5WVQ6nM