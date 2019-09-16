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Астон Вілла – Вест Хем: онлайн-трансляція матчу АПЛ за участі Ярмоленка

21:55 923 Читать на русском
Астон Вілла – Вест Хем: онлайн-трансляція матчу АПЛ за участі Ярмоленка
Астон Вілла – Вест Хем: Ярмоленко потрапив у стартовий склад на матч АПЛ

В рамках 5-го туру чемпіонату Англії Астон Вілла приймає Вест Хем. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

 

Матч 5-го туру АПЛ Астон Вілла – Вест Хем розпочався о 22:00 за київським часом. Андрій Ярмоленко вийшов у стартовому складі "молотобійців". Відеотрансляція доступна на "Setanta Sports", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".

Ярмоленко розповів, про що найчастіше його питають англійці

Стартові склади

Астон Вілла: Хітон – Гільбер, Енгельс, Мінгс, Тейлор – Гріліш, Накамба, МакГінн – Жота, Веслі, Ель Газі

Запасні: Стір, Конса, Ель Мохамаді, Луїс, Хуріхейн, Ленсбері, Девіс

Вест Хем: Фабіанскі – Фредерікс, Діоп, Огбонна, Масуаку – Нобл, Райс – Ярмоленко, Лансіні, Андерсон – Аллє

Запасні: Роберто, Бальбуена, Сабалета, Форналс, Вілшер, Снодграсс, Айєті

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Теги
Англія Астон Вілла - Вест Хем Вест Хем Вест Хем Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Астон Вілла Астон Вілла
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