После крупного поражения от Фулхэма (0:3) Стивен Джеррард был уволен с поста главного тренера Астон Виллы.

Главный тренер Астон Виллы Стивен Джеррард лишился своей должности, информирует официальный сайт клуба. Руководство бирмингемского клуба пошло на такой шаг после поражения команды от Фулхэма (0:3) в 12-м туре чемпионата Англии.

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Это поражение отбросило Астон Виллу на 17-е место в турнирной таблице.

Напомним, что Джеррард возглавил команду в ноябре 2021 года после того как оставил свою должность в Рейнджерс. В 40 матчах под его руководством Астон Вилла одержала только 13 побед.

Летом Джеррард поменял в команде капитана: тренер отобрал капитанскую повязку у Тайрона Мингза и вручил её Джону Макгинну. Последний неудачно начал этот сезон.

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