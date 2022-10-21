Після поразки від Фулхема (0:3) Стівена Джеррарда було звільнено з посади головного тренера Астон Вілли.

Головний тренер Астон Вілли Стівен Джеррард втратив свою посаду, інформує офіційний сайт клубу. Керівництво бірмінгемського клубу пішло на такий крок після поразки команди від Фулхема (0:3) у 12 турі чемпіонату Англії.

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Ця поразка відкинула Астон Віллу на 17-е місце у турнірній таблиці.

Нагадаємо, що Джеррард очолив команду в листопаді 2021 року після того, як залишив свою посаду головного тренера Рейнджерс. У 40 матчах під його керівництвом Астон Вілла здобула лише 13 перемог.

Влітку Джеррард змінив у команді капітана: тренер відібрав капітанську пов'язку у Тайрона Мінгза та вручив її Джону Макгінну. Останній невдало розпочав цей сезон.

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