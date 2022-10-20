Чемпіонат Англії 2022/23, 12-й тур

Фулхем – Астон Вілла – 2:0

Голи: Г. Рід, 36, Мітровіч, 67 (пен)

Вилучення: Дуглас Луїс, 63 (Астон Вілла)

Лестер Сіті – Лідс – 2:0 (перший тайм)

Голи: Кох, 17 (автогол), Барнс, 35

Фулхем у рідних стінах приймав Астон Віллу. Господарі працювали активніше, тримаючи м'яч понад 60% ігрового часу й завдавши майже вдвічі більше ударів. Відкрити рахунок вдалося на 36-й хвилині зусиллями Г. Ріда, а на 63-й "коттеджери" ще й залишились у більшості внаслідок вилучення Дугласа Луїса. Ще за три хвилини Кеш зіграв рукою й привіз пенальті на користь лондонців – його реалізував Мітровіч.

Бірмінгемці не створили жодного гольового моменту у відповідь. Зрештою, на 84-й хвилині їх добили прострілом Кебано, який Мінгз зрізав у власні ворота – 3:0! Фулхем святкує розгромну перемогу. Астон Віллу від падіння у зону вильоту відділяють всього два пропущених голи.