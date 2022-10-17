Экс-тренер ПСЖ Маурисио Почеттино может заменить Стивена Джеррарда на посту главного тренера Астон Виллы. Об этом информирует The Telegraph. Согласно источнику, аргентинский тренер – фаворит на эту должность, если руководство бирмингемского клуба решит уволить Джеррарда.

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Сообщается, что боссы Астон Виллы готовы подождать месяц, если Почеттино не будет готов дать мгновенный ответ на предложение. Если же экс-тренер ПСЖ ответит отказом, руководители Астон Виллы обратятся к Томасу Тухелю или Унаи Эмери.

После 10 матчей в чемпионате Англии Астон Вилла с 9 очками в активе занимает 16-е место в турнирной таблице.

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