В рамках доигрывание 11-го тура АПЛ Ньюкасл на выезде уступил Астон Вилле. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Астон Вилла в родных стенах принимала Ньюкасл. Еще в первой половине встречи хозяева оформили себе комфортное преимущество в счете. На 13-й минуте Уоткинс головой замкнул прострел в штрафную, а под занавес тайма еще один положил Траоре.

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После перерыва ситуация на поле не изменилась. "Львы" больше контролировали мяч и острее действовали в атаке, а "сороки" безрезультатно пытались навязывать борьбу и никак не могли выйти из обороны. В конце концов, финальный свисток зафиксировал уверенную победу Астон Виллы.

Благодаря этой победе "львы" с 29-ю очками поднялись на 8-ю строчку турнирной таблицы, а Ньюкасл с 19-ю пунктами остался на 16-м месте первенства.

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