В рамках догравання 11-го туру АПЛ Ньюкасл на виїзді поступився Астон Віллі. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Астон Вілла у рідних стінах приймала Ньюкасл. Ще у першій половині зустрічі господарі оформили собі комфортну перевагу у рахунку. На 13-й хвилині Воткінс головою замкнув простріл у штрафний майданчик, а під завісу тайму ще один поклав Траоре.

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Після перерви ситуація на полі не змінилась. "Леви" більше контролювали м'яч та гостріше діяли в атаці, а "сороки" безрезультатно намагались нав'язувати боротьбу і ніяк не могли вийти з оборони. Зрештою, фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Астон Вілли.

Завдяки цій перемозі "леви" із 29-ма очками піднялись на 8-му сходинку турнірної таблиці, натомість Ньюкасл із 19-ма пунктами залишився на 16-му місці першості.

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