"Очень приятно, что футболисты, которые попали в стартовый состав, воспользовались своими шансами. Ярмоленко – один из вариантов в центре атаки. Приятно было видеть, как он там играет. В плане игры один в один он прекрасный форвард.

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Ярмоленко доказал, что при необходимости может закрыть эту позицию. Мы помнили, что он ранее играл центрфорварда в сборной Украины. Мы знаем, насколько Андрей талантливый", – цитирует Ирвина BBC.

Отметим, что Ярмоленко голом присоединился к разгрому Донкастера в матче 1/16 Кубка Англии. В общем, украинец в 17 матчах текущего сезона записал в свой актив 3 гола и 4 ассиста.

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