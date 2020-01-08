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Астон Вилла претендует на еще одного игрока Челси

8 января 06:00 147 Читати українською
Астон Вилла претендует на еще одного игрока Челси
Оливье Жиру / Фото ФК Челси

Астон Вилла намерена "ограбить" Челси во время зимнего трансферного окна.

Челси получил предложение от Астон Виллы по форварду Оливье Жиру, сообщает Sky Sports.

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"Львы" хотят договориться об аренде 33-летнего француза до конца сезона. Лондонцы могут отпустить Оливье, поскольку место нападающего в стартовом составе закрепил за собой 22-летний Тамми Абрахам. В текущем сезоне АПЛ Жиру провел лишь 5 матчей.

Напомним, недавно Астон Вилла арендовала хавбека Челси Дэнни Дринквотера.

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