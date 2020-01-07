Челси отдал Дринкуотера в аренду Астон Вилле

Скандальный хавбек Дэнни Дринкуотер продолжит карьеру в Астон Вилле.

Дринкуотер будет выступать за Астон Виллу до конца сезона на правах аренды, сообщает пресс-служба Челси.

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29-летний англичанин должен был приступить к тренировкам с Челси, вернувшись из аренды в Бернли, но в итоге планы были пересмотрены из-за договоренности с Виллой, ассистентом в которой работает Джон Терри. Челси согласился платить большую часть зарплаты футболиста.

Дринкуотер находился в аренде в Бернли с 8 августа 2019 года, соглашение действовало до 6 января 2020-го. За этот период Дринкуотер провел всего две встречи за клуб. В сентябре Дэнни пропустил несколько недель из-за травмы лодыжки, полученной во время драки у ночного клуба.

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