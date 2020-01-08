Астон Вілла претендує на ще одного гравця Челсі

Світ — 7 січ 782
-
Мане – найкращий гравець Африки-2019: CAF оголосила переможців у різних номінаціях
-
Сідклей вже тренується з Корінтіансом – захисник Динамо погодився на зниження зарплатніУкраїна — 7 січ 1191
-
Динамо хоче позбутися Кадара та пропонує угорця іншим клубамУкраїна — 7 січ 5127
-
Роналду грандіозно увірвався у 2020, Зінченко підняв хайп, Реал дістав Барсу, Ліверпуль пригадав Шенклі – огляд вікендуСвіт — 7 січ 4898
-
Галатасарай хоче перехопити Беніто у Динамо попри погоджений контракт – агент прокоментував інформацію турецьких ЗМІУкраїна — 7 січ 4212