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Астон Вілла претендує на ще одного гравця Челсі

06:00 155 Читать на русском
Астон Вілла претендує на ще одного гравця Челсі
Олів'є Жиру / Фото ФК Челсі

Астон Вілла має намір "пограбувати" Челсі під час зимового трансферного вікна.

Челсі отримав пропозицію від Астон Вілли щодо форварда Олів'є Жиру, повідомляє Sky Sports.

Челсі віддав Дрінквотера в оренду Астон Віллі

"Леви" хочуть домовитись щодо оренди 33-річного француза до завершення сезону. Лондонці можуть відпустити Олів'є, оскільки місце нападника у стартовому складі закріпив за собою 22-річний Таммі Абрахам. В поточному сезоні АПЛ Жиру провів лише 5 матчів.

Нагадаємо, нещодавно Астон Вілла орендувала хавбека Челсі Денні Дрінквотера.

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