Астон Вилла явно планировала продолжить свою 15-матчевую серию домашних побед в АПЛ и выскочить на вершину таблицы. В Бирмингем приехал Шеффилд Юнайтед, который в 8 гостевых турах этого сезона набрал жалкое очко.

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"Клинки" с первых секунд не скрывали своих намерений, забившись в глухую оборону. Гости за весь первый тайм не нанесли ни одного удара, но и Вилла выглядела вяло. Подопечные Эмери несколько раз умоляли о пенальти, но Энтони Тейлор игнорировал эпизоды.

На 59-й минуте хаотичный угловой привел к голу Бейли в ворота Фодерингема. Впрочем, VAR призвал Тейлора посмотреть эпизод. Качественный повтор показал, что Джейкоб Рэмзи действительно мешал голкиперу Шеффилда нормально сыграть на выходе. Очередные апелляции "вилланов" по пенальти отклика не получили.

Гости набрались смелости, чтобы на 87-й минуте ошарашить фаворита. Густаво Хамер выскочил из-за спин опекунов и выкатил отличную передачу Арчеру – 0:1! К слову, летом Шеффилд приобрел автора гола за 20 млн фунтов именно из Астон Виллы.

Тейлор добавил 9 минут, которых бирмингемцам хватило для спасения хотя бы ничьей. Фодерингем уже без чужого вмешательства плохо сыграл на выходе, дав Дзаньоло забить дебютный гол в АПЛ.

1:1 – Вилла впервые за 10 месяцев не выигрывает домашний матч АПЛ и выходит только на вторую строчку. Шеффилд следует похвалить, но до спасительной зоны достаточно далеко – 5 пунктов.

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