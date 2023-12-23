Астон Вілла явно планувала продовжити свою 15-матчеву серію домашніх перемог в АПЛ і вискочити на вершину таблиці. До Бірмінгема приїхав Шеффілд Юнайтед, який у 8 гостьових турах цього сезону набрав жалюгідне очко.

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"Клинки" з перших секунд не приховували своїх намірів, забившись в глуху оборону. Гості за весь перший тайм не завдали жодного удару, але й Вілла виглядала мляво. Підопічні Емері кілька разів благали про пенальті, але Ентоні Тейлор ігнорував епізоди.

На 59-й хвилині хаотичний кутовий призвів до гола Бейлі у ворота Фодерінгема. Втім, VAR покликав Тейлора переглянути епізод. Якісний повтор показав, що Джейкоб Ремзі справді заважав голкіперу Шеффілда нормально зіграти на виході. Чергові апеляції "вілланів" щодо пенальті відгуку не отримали.

Гості набралися сміливості, щоб на 87-й хвилині ошелешити фаворита. Густаво Хамер вискочив з-за спин опікунів і викотив чудову передачу Арчеру – 0:1! До слова, влітку Шеффілд придбав автора гола за 20 млн фунтів саме з Астон Вілли.

Тейлор додав аж 9 хвилин, яких бірмінгемцям вистачило для порятунку бодай нічиєї. Фодерінгем вже без чужого втручання погано зіграв на виході, давши Дзаньйоло забити дебютний гол в АПЛ.

1:1 – Вілла вперше за 10 місяців не виграє домашній матч АПЛ і виходить лише на другу сходинку. Шеффілд слід похвалити, але до рятівної зони доволі далеко – 5 пунктів.

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