Астон Вилла и Фулхэм установили фантастический рекорд поколений в АПЛ
19:40 - Читати українською
Матч 30-го тура АПЛ между Астон Виллой и Фулхэмом стал особенным из-за возраста участников поединка.
завершено
78’ Трезеге
81’ Трезеге
87’ Олли Уоткинс
78’ Трезеге
81’ Трезеге
87’ Олли Уоткинс
Поединок стал первым в истории АПЛ, в котором каждый из игроков стартового состава родился после первого матча Премьер-лиги, который состоялся 15 августа 1992 года, сообщает Opta.
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Таким образом, каждому из игроков на футбольном поле не более 29 лет, хотя картину могут испортить ветераны, которые есть на скамейке запасных.
К слову, Фулхэм борется за выживание, занимая на момент встречи 18 место, а Астон Вилла является крепким середняком первенства.
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