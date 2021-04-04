Матч 30-го тура АПЛ между Астон Виллой и Фулхэмом стал особенным из-за возраста участников поединка.

Поединок стал первым в истории АПЛ, в котором каждый из игроков стартового состава родился после первого матча Премьер-лиги, который состоялся 15 августа 1992 года, сообщает Opta.

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Таким образом, каждому из игроков на футбольном поле не более 29 лет, хотя картину могут испортить ветераны, которые есть на скамейке запасных.

К слову, Фулхэм борется за выживание, занимая на момент встречи 18 место, а Астон Вилла является крепким середняком первенства.

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