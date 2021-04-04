В рамках воскресной программы 30-го тура АПЛ Бернли на выезде уступил Саутгемптону. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2020/21, 30-й тур

Саутгемптон – Бернли – 3:2

Голы: Армстронг, 31, Ингз, 42, Редмонд, 66 – Вуд, 12 (пен), Выдра, 28

Ньюкасл – Тоттенхэм – начало в 16:05

Астон Вилла – Фулхэм – начало в 18:30

Манчестер Юнайтед – Брайтон – начало в 21:30

Воскресную игровую программу в английской Премьер-лиге открывал поединок Саутгемптон – Бернли. Еще в первом тайме команды устроили настоящую перестрелку. На 12-й минуте пенальти, назначенный за фол Уокер-Питерса в штрафной, реализовал Вуд, а чуть позже преимущество гостей закрепил Выдра. "Святые" сразу ответили голом Армстронга, а под занавес тайма счет сравнял Ингз.

Манчестер Сити – Тоттенхэм: Зинченко и Ко могут выиграть первый трофей сезона в присутствии зрителей

На 66-й минуте Уолкот с острого угла штрафной ювелирно навесил на Редмонда, который мощным ударом с лета не оставил голкиперу шансов – 3:2. До конца матча гости отчаянно пытались вырвать хотя бы ничью, но больше забить не смогли. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Саутгемптона.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА АНГЛИИ