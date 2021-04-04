Дубль Кейна в ворота Ньюкасла позволил нападающему забить 84-й гол в выездных поединках АПЛ, сообщает официальный твиттер первенства.

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В общем, англичанин забил свой 162 забитый мяч в чемпионате Англии, и теперь он разделяет 8 место с Джермейн Дефо, информирует официальный сайт АПЛ. Лучший показатель имеет Алан Ширер – 260 голов, а из действующих футболистов только Агуэро опережает Кейна – аргентинец наколотил 181 мяч в составе Манчестер Сити.

К слову, Харри провел 41 матч в составе Тоттенхэма, записав в свой актив 29 голов и 16 результативных передач.

Ньюкасл на последних минутах спас ничью с Тоттенхэмом и не позволил "шпорам" подняться в топ-4