Астон Вілла та Фулхем встановили фантастичний рекорд поколінь у АПЛ
19:37 - Читать на русском
Матч 30-го туру АПЛ між Астон Віллою та Фулхемом став особливим через вік учасників поєдинку.
завершено
78’ Трезеге
81’ Трезеге
87’ Оллі Воткінс
78’ Трезеге
81’ Трезеге
87’ Оллі Воткінс
Поєдинок став першим у історії АПЛ, в якому кожен із гравців стартового складу народився після першого матчу Прем'єр-ліги, який відбувся 15 серпня 1992 року, повідомляє Opta.
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Таким чином, кожному з гравців на футбольному полі не більше 29 років, хоча картину можуть зіпсувати ветерани, які є на лаві для запасних.
До слова, Фулхем бореться за виживання, посідаючи на момент зустрічі 18 місце, а Астон Вілла є міцним середняком першості.
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