Матч 30-го туру АПЛ між Астон Віллою та Фулхемом став особливим через вік учасників поєдинку.

Поєдинок став першим у історії АПЛ, в якому кожен із гравців стартового складу народився після першого матчу Прем'єр-ліги, який відбувся 15 серпня 1992 року, повідомляє Opta.

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Таким чином, кожному з гравців на футбольному полі не більше 29 років, хоча картину можуть зіпсувати ветерани, які є на лаві для запасних.

До слова, Фулхем бореться за виживання, посідаючи на момент зустрічі 18 місце, а Астон Вілла є міцним середняком першості.

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