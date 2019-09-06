Астана прокомментировала слухи о желании Григорчука покинуть клуб

В казахстанской Астане прокомментировали информацию о том, что украинский специалист Роман Григорчук якобы хочет и может покинуть клуб.

"У Романа Григорчука действующий контракт с ФК Астана, и на данный момент никаких изменений в тренерском штабе клуба не планируется", – отметили Футбол 24 в пресс-службе клуба.

Григорчук мечтает вернуться в Украину и возглавить команду УПЛ, – Цыганык

Добавим, что ранее Игорь Цыганик сообщил, что украинский специалист якобы мечтает покинуть казахский клуб.

Напомним, Роман Григорчук с 2018 года возглавляет Астану, к этому он тренировал азербайджанскую Габале.

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