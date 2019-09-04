Григорчук мечтает вернуться в Украину и возглавить команду УПЛ, – Цыганык

Ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганык рассказал о будущих планах главного тренера Астаны Романа Григорчука.

"Роман Григорчук мечтает вернуться в Украину, но он связан контрактом с Астаной. Мы с ним разговаривали, он сказал, что ему очень сложно, и семье сложно, ментальность совершенно другая. Он бы с удовольствием работал в Украине, но ему надо доработать контракт.

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Я думаю, что он останется в Астане до зимы. В любом случае, после Астаны следующим его клубом будет любая украинская команда", – сказал Цыганык в эфире программы Цыганык Live.

Напомним, Роман Григорчук с 2018 года возглавляет Астану, до этого он тренировал азербайджанскую Габалу.

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