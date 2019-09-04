toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
СБОРНАЯ УКРАИНЫ КАРПАТЫ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Григорчук мечтает вернуться в Украину и возглавить команду УПЛ, – Цыганык

19:05 102 Читати українською
Григорчук мечтает вернуться в Украину и возглавить команду УПЛ, – Цыганык
Роман Григорчук / ФК Габала

Ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганык рассказал о будущих планах главного тренера Астаны Романа Григорчука.

"Роман Григорчук мечтает вернуться в Украину, но он связан контрактом с Астаной. Мы с ним разговаривали, он сказал, что ему очень сложно, и семье сложно, ментальность совершенно другая. Он бы с удовольствием работал в Украине, но ему надо доработать контракт.

"Побывать на Олд Траффорд – это уже большое событие": Григорчук прокомментировал итоги жеребьевки Лиги Европы

Я думаю, что он останется в Астане до зимы. В любом случае, после Астаны следующим его клубом будет любая украинская команда", – сказал Цыганык в эфире программы Цыганык Live.

Напомним, Роман Григорчук с 2018 года возглавляет Астану, до этого он тренировал азербайджанскую Габалу.

Наші за кордоном: Ярмоленко повертається, Ребров пише історію, Квашук і Есеола знову забивають і лідирують

blog_ava
Украина готовится к Литве: Коноплянка без кондиций, Ярмоленко берет пример с Роналду, Швед проверяет нового вратаря
15:20
985
Теги
Украинцы за рубежом Астана Астана Игорь Цыганык Роман Григорчук Роман Григорчук
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • УПЛ определила лучшего игрока и тренера августа
    Україна — 15:45115 УПЛ определила лучшего игрока и тренера августа
23
час
:
3
мин
Армения
19:00
Италия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук