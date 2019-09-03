Наші за кордоном: Ярмоленко повертається, Ребров пише історію, Квашук і Есеола знову забивають і лідирують

"Футбол 24" традиційно відстежує виступи українців, які виступають в іноземних чемпіонатах. Чим відзначилися наші земляки цього тижня – читайте у матеріалі.

Мабуть, головна українська подія минулого ігрового тижня у Європі – гол Андрія Ярмоленка. Крім футболіста Вест Хема, влучними ударами нас тішили в Бельгії – Ігор Пластун, в Казахстані – Адерінсола Есеола, у Литві – Юрій Бушман, в Молдові – Мирослав Мазур, в Естонії – Владислав

Хомутов, а у Білорусі – відразу трьома голами. Також не оминемо увагою і кілька

трансферів, які офіційно відбулися.

Вест Хем – Норвіч: Ярмоленко голом відповідає на закиди щодо шаленої зарплати – разом з рекордним Аллє веде в Європу

Англія

Андрій Ярмоленко вийшов у старті і допоміг Вест Хему перемогти Норвіч (2:0). Українець

пропустив 10 місяців, оговтався від травми і нарешті забив. Не дивно, що святкував Андрій

разом із медичним штабом своєї команди.

Потішив і Олександр Зінченко, який відіграв весь матч проти Брайтона і допоміг

Манчестер Сіті перемогти (4:0).

Зінченко – лідер у 3-х речах і співавтор голів, ритуал українця, жахи Гвардіоли: англійські ЗМІ про Ман Сіті – Брайтон

Іспанія

Андрій Лунін залишився на лаві запасних у поєдинку Леванте – Вальядолід (2:0).

Два колишніх карпатівці – Орест Лебеденко та Сергій Мякушко – вийшли у старті своїх Луго

та Алькоркона відповідно. Обидвох замінили по перерві, а матч завершився перемогою

гостей 4:2. Українці, які грали на одному фланзі, результативними діями не відзначилися.

Вкотре програв Альбасете Романа Зозулі. Українець відіграв весь матч, проте його команда

поступилася хіхонському Спортінгу (0:2).

Італія

Дебютував у Серії А Євген Шахов. Українець вийшов у старті Лечче на матч з Вероною і

був замінений на 65-й хвилині. Наприкінці зустрічі Верона забила єдиний гол у поєдинку.

Варто зауважити, що в одному з епізодів після удару Шахова м’яч влучив у руку суперника.

Пенальті? Арбітр вважав інакше.

Поступилася і Аталанта Руслана Маліновського. Українець вийшов рятувати становище на

67-й хвилині у двобої з Торіно (2:3), коли всі голи вже було забито. Руслан міг стати героєм, проте його розкішним пасом не скористався партнер, який пробив головою з вигідної позиції

вище воріт.

Аталанта вдома програла Торіно – Маліновський старався, загострював з кутових, але не врятував

Німеччина

Борис Тащи поки поза заявкою Санкт-Паулі.

Бельгія

У четвер Ігор Пластун став єдиним українцем, який вийшов на відповідальний матч у складі

Гента проти Рієки (1:1). При рахунку 0:1 захисник відзначився забитим голом, який вивів

його команду в груповий етап Ліги Європи! Пізно ввечері у неділю Гент переміг Серкль-Брюгге (3:2). Пластун знову був єдиним українцем на полі і міг ще раз забивати, втім його постріл було заблоковано.

Андрій Бацула вкотре вступив у гру на останніх хвилинах (якщо точніше, на 86-й) – на той

момент його Кортрейк вигравав 2:1 в Остенде. Проте захисники Кортрейка привезли

пенальті у власні ворота і поєдинок завершився внічию.

Едуард Соболь допоміг Брюгге на виїзді перемогти ЛАСК (1:0) і пробитися в груповий

турнір Ліги чемпіонів. На вихідних українець отримав 18 заключних хвилин у зустрічі з

Генком (1:1).

Данія

На тижні Артем Довбик та Юрій Яковенко опинилися поза заявкою своїх команд. Зате

офіційно було повідомлено про оренду Довбика з Мідтьюланна в Сеннерюск. Після 8-го туру

нова команда українця йде 8-ю в данському елітному дивізіоні.

Вихованець Шахтаря Сергій Гринь допоміг Вайле здобути розгромну перемогу над лідером Першого дивізіону – Віборгом. Українець на 75-й хвилині зробив рахунок 4:0, однак до кінця матчу його команда один гол пропустила.

Фінляндія

Сейняйокі Дениса Олійника не може перемогти у шести поєдинках поспіль. Цього разу

українець відіграв весь матч проти КуПС (1:3).

Швеція

Ескільстуна з Ігорем Левченком у воротах знову програла – цього разу Еребру (1:3). Якби

не кіпер, то голів могло бути вдвічі більше. Звинувачувати Левченка у пропущених голах

також не слід – пенальті і два удари, з якими впоратися було складно.

Шотландія

Селтік за останні сім днів двічі переміг. Спочатку в Лізі Європи здолав АІК (4:1), а потім в

чемпіонаті обіграв Рейнджерс (1:0). Мар’яна Шведа знову не було навіть у заявці.

Португалія

Валерій Бондаренко відіграв весь матч у складі Віторії в протистоянні зі Стяуа (1:0) в

Лізі Європи і допоміг своїй команді вийти у груповий етап турніру. На вихідних захисник,

який належить Шахтарю, знову відіграв 90 хвилин, втім цього разу Гімараєш потрапив під

каток Порту – 0:3. Вже на 1-й хвилині команда Бондаренка залишилася в меншості – арбітр

вилучив напарника Валерія в центрі оборони.

Під час першого пропущеного голу українець зіграв не найкращим чином, не зумівши

перехопити передачу з флангу. У середині другого тайму Віторія залишилася вдев’ятьох, а

Порту забив ще двічі. Безпосередньої провини Бондаренка у решті голів не було.

Греція

Дмитро Чигринський двічі зіграв по 90 хвилин за АЕК. Спочатку його команда перемогла

на виїзді Трабзонспор (2:0), але в груповий етап Ліги Європи не пробилася, а на вихідних

здолала Астерас (3:2). Участі у гольових атаках Чигринський не брав.

Кіпр

Свій другий матч за Пафос провів Артур Рудько. Цього разу команда українця програла

АЕКу з Ларнаки (0:2). Варто зауважити, що обидва голи Рудько пропустив з пенальті. Арбітр

відверто вигадав перший одинадцятиметровий і вилучення для партнера українця. Загалом

Артур провів непоганий поєдинок.

Етнікос Ігоря Худоб’яка та Іллі Марковського дебютував в елітному дивізіоні з перемоги

в трилері проти Еносіса (4:3). Худоб’як відіграв весь матч, результативними діями не

відзначався.

Чехія

На тижні офіційно було оголошено про оренду 19-річного гравця Динамо Алана Ауссі в

Слован, де вже виступають два українці.

Тарас Качараба та Ахмед Алібеков вийшли у старті на матч проти Богеміанса (1:2). Вихованця Динамо замінили у перерві, а усі голи були забиті в другому таймі. Качараба міг

рятувати ситуацію під час другого взяття воріт, проте Тарасу завадив його ж партнер,

збивши з ніг.

Олександр Азацький відіграв 74 хвилини за Злін у протистоянні з Динамо (Чеське

Будейовіце) – команда українця програла 0:2.

Туреччина

Сергій Рибалка вийшов на 40-й хвилині матчу Сівасспора проти Газіантепа (1:1). На той

момент його команда поступалася в рахунку. Участі в гольовій атаці українець не брав.

Микола Морозюк відіграв 67 хвилин у двобої з Бешикташем і допоміг Різеспору здобути

нічию (1:1). В українця і його партнерів по обороні було безліч роботи, втім гостям вдалося

вистояти. Єдиний гол у ворота Різеспора прийшов з флангу Морозюка, хоча заблокувати пас

Миколі було непросто. По перерві Морозюк отримав жовту картку, а згодом був замінений.

Північна Македонія

Євген Новак відіграв від дзвінка до дзвінка і допоміг Вардару перемогти Ренову (1:0).

Сербія

У середу Євген Коваленко провів весь поєдинок за белградський Рад, який поступився

Чукарічкам (2:3). На вихідних українець знову отримав 90 хвилин ігрового часу, а Рад був

розгромлений Напредаком (0:4).

Марко Девіч вдруге вийшов на заміну за Вождовац – на той момент його команда

програвала Спартаку із Суботиці (1:2). Матч так і завершився.

Тарас Бондаренко традиційно провів весь поєдинок за Раднічки – його команда програла

Чукарічкам (0:1).

Польща

Колишні гравці Карпат Володимир Костевич та Олексій Дитятьєв вийшли у старті на матч

Леха проти Краковії (1:2). Гості відкрили рахунок після подачі від кутового прапорця –

Костевич не встежив за своїм опонентом на ближній штанзі. Українці відіграли по 90

хвилин.

Угорщина

В облюбованому нашими земляками чемпіонаті Угорщини у минулому турі було зовсім

мало українського сліду. Відносно небагато гравців з українським паспортом з’являлися на

полі.

Разом з тим, Ференцварош Сергія Реброва вийшов у груповий турнір Ліги

Європи. У четвер "Фраді" зробили вагомий крок у цьому напрямку, здолавши вдома Судуву (4:2). Український тренер переписав історію і вперше за 15 років вивів будапештську

команду в групу єврокубкового турніру. Олександр Зубков у вищезгаданому матчі оформив

асист.

В чемпіонаті Ференцварош не без проблем здолав Дьошдор (1:0). У старті обидвох команд

вийшли все той же Зубков, а також Данило Ігнатенко та Сергій Шестаков. Єдиний гол

було забито з флангу, за який відповідав гравець гостей Шестаков.

Фехервар Івана Петряка розгромив Кішварду (3:0) і очолив турнірну таблицю. Петряк і

його суперник Богдан Мельник зіграли по 90 хвилин, Роман Карасюк був замінений на 81-

й хвилині. Петряк був активним, міг двічі забивати, але в гольових атаках участі не брав.

Фехервар тричі забив після ударів головою. Одна з помилок – в пасиві нашого Богдана

Мельника.

Хорватія

В битві лідерів хорватського чемпіонату Хайдук мінімально здолав загребське Динамо (1:0).

Олександр Сваток провів на полі весь поєдинок, який видався напруженим і запам’ятався

трьома червоними картками. Хайдук очолив турнірну таблицю.

Дмитро Льопа відіграв 62 хвилини за Осієк проти Істри, однак глядачі у цьому матчі

забитих голів не побачили.

Словаччина

Данило Бескоровайний та Артем Сухоцький з’явилися на полі з перших хвилин у двобої

ДАК та Слована (5:2). Незважаючи на велику кількість голів, українці участі в гольових

атаках не брали і грубих помилок в обороні не припускалися.

Вадим Червак вийшов у старті Земпліна, проте не допоміг команді втримати перемогу над

трнавським Спартаком (1:2).

Казахстан

Астана Романа Григорчука у Лізі Європи програла БАТЕ (0:2), однак пробилася до

групового етапу турніру.

В чемпіонаті Казахстану вже на 13-й хвилині матчу проти Кайрата травмувався Євген

Ткачук і передчасно залишив поле. Весь матч за карагандинський Шахтар відіграв Артем

Барановський. На 68-й хвилині у гру вступив Адерінсола Есеола, а за мить відзначився

забитим голом – Кайрат легко переміг 4:0. В активі українця 14 забитих голів і він лідирує в

гонці бомбардирів.

Білорусь

Олексій Хобленко з’явився наприкінці поєдинку зі Славією і в компенсований час

відзначився забитим голом – брестське Динамо перемогло 4:2 і впевнено мчить до

чемпіонства.

Вихованець Шахтаря Євген Чаговець відкрив рахунок у матчі з чинним чемпіоном БАТЕ.

Його Мінськ сенсаційно переміг 3:2.

Знову радіємо за Віталія Квашука. Він вкотре заробляє пенальті і сам його реалізовує.

Цього разу постраждала Іслоч. Підсумок матчу – 2:2. 12 забитих голів колишнього гравця

Зорі та Олімпіка дозволяють йому очолювати гонку бомбардирів ліги.

Молдова

Сфинтул Георге на виїзді переміг Зімбру (1:0), а наш Мирослав Мазур відзначився єдиним

голом на 80-й хвилині. Це допомогло його команді закріпитися на другому місці в турнірній

таблиці.

Азербайджан

Нефтчі Кирила Петрова в меншості у компенсований час вирвав перемогу над Сумгаїтом

(2:1). Українець відіграв весь матч, участі в гольових епізодах не брав.

Вірменія

Сергій Шевчук допоміг Пюніку перемогти Єреван (4:1). Наприкінці першого тайму

українець віддав передачу з флангу, яка завершилася автоголом. За гостей весь матч відіграв Дмитро Клімаков.

Грузія

Серед усіх українців, які виступають в Еровнулі-лізі на тижні ігрову практику отримав лише

Гіулі Манджгаладзе. Його батумське Динамо на виїзді обіграло Руставі (2:0).

Латвія

Рига була близькою до сенсації, втім не змогла пробитися до групового турніру Ліги Європи.

В’ячеслав Шарпар, Роман Дебелко та Мирослав Славов допомогли своїй команді

перемогти Копенгаген (1:0), проте цього виявилося недостатньо для загального успіху.

Костянтин Махновський зіграв на "сухо", що дозволило Вентспілсу на виїзді здолати

Спартак з Юрмали (1:0). У складі переможців на заключні 15 хвилин вийшов Михайло

Сергійчук.

Інший наш воротар, Данило Кучер, пропустив лише з пенальті наприкінці гри з Меттою – як

наслідок, поразка Даугавпілса (0:1) у битві аутсайдерів.

Литва

Продовжує залишатися лідером Кауно Жальгіріса Юрій Бушман. В суботу його команда

перемогла Атлантас, а єдиний гол в зустрічі забив саме українець. На 86-й хвилині він

класно виконав штрафний удар.

Паланга програла Жальгірісу (0:4), а наш Андрій Яковлєв відіграв весь матч за команду, що

поступилася.

Естонія

Нимме Калью Романа Кожуховського на тижні підписав вихованця Карпат Івана Лобая, який в суботу потрапив у заявку своєї нової команди. Зате у старті вийшли його земляки: Андрій Маркович і Владислав Хомутов. Спочатку Нимме Калью зіграв внічию з Флорою (1:1), яка йде на першій сходинці. На 81-й хвилині Хомутов врятував команду від поразки. Минуло кілька днів і Владислав знову забив. Цього разу його команда на виїзді перемогла Таммеку (2:1).

Левадія обіграла Маарду (3:1), а Юрій Ткачук відіграв 82 хвилини за переможців. Українець розпочав першу гольову атаку відбором м’яча у центрі поля і заробив пенальті,який трансформувався у третій забитий гол.

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