toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ЄВГЕН КОНОПЛЯНКА ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Наші за кордоном: Ярмоленко повертається, Ребров пише історію, Квашук і Есеола знову забивають і лідирують

14:00 1215 Читать на русском
Наші за кордоном: Ярмоленко повертається, Ребров пише історію, Квашук і Есеола знову забивають і лідирують
Андрій Ярмоленко / Getty images
Любомир Кузьмяк Любомир Кузьмяк

"Футбол 24" традиційно відстежує виступи українців, які виступають в іноземних чемпіонатах. Чим відзначилися наші земляки цього тижня – читайте у матеріалі.

Мабуть, головна українська подія минулого ігрового тижня у Європі – гол Андрія Ярмоленка. Крім футболіста Вест Хема, влучними ударами нас тішили в Бельгії – Ігор Пластун, в Казахстані – Адерінсола Есеола, у Литві – Юрій Бушман, в Молдові – Мирослав Мазур, в Естонії – Владислав
Хомутов, а у Білорусі – відразу трьома голами. Також не оминемо увагою і кілька
трансферів, які офіційно відбулися.

Вест Хем – Норвіч: Ярмоленко голом відповідає на закиди щодо шаленої зарплати – разом з рекордним Аллє веде в Європу

Англія

Андрій Ярмоленко вийшов у старті і допоміг Вест Хему перемогти Норвіч (2:0). Українець
пропустив 10 місяців, оговтався від травми і нарешті забив. Не дивно, що святкував Андрій
разом із медичним штабом своєї команди.

Потішив і Олександр Зінченко, який відіграв весь матч проти Брайтона і допоміг
Манчестер Сіті перемогти (4:0).

Зінченко – лідер у 3-х речах і співавтор голів, ритуал українця, жахи Гвардіоли: англійські ЗМІ про Ман Сіті – Брайтон

Іспанія

Андрій Лунін залишився на лаві запасних у поєдинку Леванте – Вальядолід (2:0).

Два колишніх карпатівці – Орест Лебеденко та Сергій Мякушко – вийшли у старті своїх Луго
та Алькоркона відповідно. Обидвох замінили по перерві, а матч завершився перемогою
гостей 4:2. Українці, які грали на одному фланзі, результативними діями не відзначилися.

Вкотре програв Альбасете Романа Зозулі. Українець відіграв весь матч, проте його команда
поступилася хіхонському Спортінгу (0:2).

Італія

Дебютував у Серії А Євген Шахов. Українець вийшов у старті Лечче на матч з Вероною і
був замінений на 65-й хвилині. Наприкінці зустрічі Верона забила єдиний гол у поєдинку.

Варто зауважити, що в одному з епізодів після удару Шахова м’яч влучив у руку суперника.
Пенальті? Арбітр вважав інакше.

Поступилася і Аталанта Руслана Маліновського. Українець вийшов рятувати становище на
67-й хвилині у двобої з Торіно (2:3), коли всі голи вже було забито. Руслан міг стати героєм, проте його розкішним пасом не скористався партнер, який пробив головою з вигідної позиції
вище воріт.

Аталанта вдома програла Торіно – Маліновський старався, загострював з кутових, але не врятував

Німеччина

Борис Тащи поки поза заявкою Санкт-Паулі.

Бельгія

У четвер Ігор Пластун став єдиним українцем, який вийшов на відповідальний матч у складі
Гента проти Рієки (1:1). При рахунку 0:1 захисник відзначився забитим голом, який вивів
його команду в груповий етап Ліги Європи! Пізно ввечері у неділю Гент переміг Серкль-Брюгге (3:2). Пластун знову був єдиним українцем на полі і міг ще раз забивати, втім його постріл було заблоковано.

Андрій Бацула вкотре вступив у гру на останніх хвилинах (якщо точніше, на 86-й) – на той
момент його Кортрейк вигравав 2:1 в Остенде. Проте захисники Кортрейка привезли
пенальті у власні ворота і поєдинок завершився внічию.

Едуард Соболь допоміг Брюгге на виїзді перемогти ЛАСК (1:0) і пробитися в груповий
турнір Ліги чемпіонів. На вихідних українець отримав 18 заключних хвилин у зустрічі з
Генком (1:1).

Данія

На тижні Артем Довбик та Юрій Яковенко опинилися поза заявкою своїх команд. Зате
офіційно було повідомлено про оренду Довбика з Мідтьюланна в Сеннерюск. Після 8-го туру
нова команда українця йде 8-ю в данському елітному дивізіоні.

Вихованець Шахтаря Сергій Гринь допоміг Вайле здобути розгромну перемогу над лідером Першого дивізіону – Віборгом. Українець на 75-й хвилині зробив рахунок 4:0, однак до кінця матчу його команда один гол пропустила.

Фінляндія

Сейняйокі Дениса Олійника не може перемогти у шести поєдинках поспіль. Цього разу
українець відіграв весь матч проти КуПС (1:3).

Швеція

Ескільстуна з Ігорем Левченком у воротах знову програла – цього разу Еребру (1:3). Якби
не кіпер, то голів могло бути вдвічі більше. Звинувачувати Левченка у пропущених голах
також не слід – пенальті і два удари, з якими впоратися було складно.

Шотландія

Селтік за останні сім днів двічі переміг. Спочатку в Лізі Європи здолав АІК (4:1), а потім в
чемпіонаті обіграв Рейнджерс (1:0). Мар’яна Шведа знову не було навіть у заявці.

Португалія

Валерій Бондаренко відіграв весь матч у складі Віторії в протистоянні зі Стяуа (1:0) в
Лізі Європи і допоміг своїй команді вийти у груповий етап турніру. На вихідних захисник,
який належить Шахтарю, знову відіграв 90 хвилин, втім цього разу Гімараєш потрапив під
каток Порту – 0:3. Вже на 1-й хвилині команда Бондаренка залишилася в меншості – арбітр
вилучив напарника Валерія в центрі оборони.

Під час першого пропущеного голу українець зіграв не найкращим чином, не зумівши
перехопити передачу з флангу. У середині другого тайму Віторія залишилася вдев’ятьох, а
Порту забив ще двічі. Безпосередньої провини Бондаренка у решті голів не було.

Греція

Дмитро Чигринський двічі зіграв по 90 хвилин за АЕК. Спочатку його команда перемогла
на виїзді Трабзонспор (2:0), але в груповий етап Ліги Європи не пробилася, а на вихідних
здолала Астерас (3:2). Участі у гольових атаках Чигринський не брав.

Кіпр

Свій другий матч за Пафос провів Артур Рудько. Цього разу команда українця програла
АЕКу з Ларнаки (0:2). Варто зауважити, що обидва голи Рудько пропустив з пенальті. Арбітр
відверто вигадав перший одинадцятиметровий і вилучення для партнера українця. Загалом
Артур провів непоганий поєдинок.

Етнікос Ігоря Худоб’яка та Іллі Марковського дебютував в елітному дивізіоні з перемоги
в трилері проти Еносіса (4:3). Худоб’як відіграв весь матч, результативними діями не
відзначався.

Чехія

На тижні офіційно було оголошено про оренду 19-річного гравця Динамо Алана Ауссі в
Слован, де вже виступають два українці.

Тарас Качараба та Ахмед Алібеков вийшли у старті на матч проти Богеміанса (1:2). Вихованця Динамо замінили у перерві, а усі голи були забиті в другому таймі. Качараба міг
рятувати ситуацію під час другого взяття воріт, проте Тарасу завадив його ж партнер,
збивши з ніг.

Олександр Азацький відіграв 74 хвилини за Злін у протистоянні з Динамо (Чеське
Будейовіце) – команда українця програла 0:2.

Туреччина

Сергій Рибалка вийшов на 40-й хвилині матчу Сівасспора проти Газіантепа (1:1). На той
момент його команда поступалася в рахунку. Участі в гольовій атаці українець не брав.

Микола Морозюк відіграв 67 хвилин у двобої з Бешикташем і допоміг Різеспору здобути
нічию (1:1). В українця і його партнерів по обороні було безліч роботи, втім гостям вдалося
вистояти. Єдиний гол у ворота Різеспора прийшов з флангу Морозюка, хоча заблокувати пас
Миколі було непросто. По перерві Морозюк отримав жовту картку, а згодом був замінений.

Північна Македонія

Євген Новак відіграв від дзвінка до дзвінка і допоміг Вардару перемогти Ренову (1:0).

Сербія

У середу Євген Коваленко провів весь поєдинок за белградський Рад, який поступився
Чукарічкам (2:3). На вихідних українець знову отримав 90 хвилин ігрового часу, а Рад був
розгромлений Напредаком (0:4).

Марко Девіч вдруге вийшов на заміну за Вождовац – на той момент його команда
програвала Спартаку із Суботиці (1:2). Матч так і завершився.

Тарас Бондаренко традиційно провів весь поєдинок за Раднічки – його команда програла
Чукарічкам (0:1).

Польща

Колишні гравці Карпат Володимир Костевич та Олексій Дитятьєв вийшли у старті на матч
Леха проти Краковії (1:2). Гості відкрили рахунок після подачі від кутового прапорця –
Костевич не встежив за своїм опонентом на ближній штанзі. Українці відіграли по 90
хвилин.

Угорщина

В облюбованому нашими земляками чемпіонаті Угорщини у минулому турі було зовсім
мало українського сліду. Відносно небагато гравців з українським паспортом з’являлися на
полі.

Разом з тим, Ференцварош Сергія Реброва вийшов у груповий турнір Ліги
Європи. У четвер "Фраді" зробили вагомий крок у цьому напрямку, здолавши вдома Судуву (4:2). Український тренер переписав історію і вперше за 15 років вивів будапештську
команду в групу єврокубкового турніру. Олександр Зубков у вищезгаданому матчі оформив
асист.

В чемпіонаті Ференцварош не без проблем здолав Дьошдор (1:0). У старті обидвох команд
вийшли все той же Зубков, а також Данило Ігнатенко та Сергій Шестаков. Єдиний гол
було забито з флангу, за який відповідав гравець гостей Шестаков.

Фехервар Івана Петряка розгромив Кішварду (3:0) і очолив турнірну таблицю. Петряк і
його суперник Богдан Мельник зіграли по 90 хвилин, Роман Карасюк був замінений на 81-
й хвилині. Петряк був активним, міг двічі забивати, але в гольових атаках участі не брав.
Фехервар тричі забив після ударів головою. Одна з помилок – в пасиві нашого Богдана
Мельника.

Хорватія

В битві лідерів хорватського чемпіонату Хайдук мінімально здолав загребське Динамо (1:0).
Олександр Сваток провів на полі весь поєдинок, який видався напруженим і запам’ятався
трьома червоними картками. Хайдук очолив турнірну таблицю.

Дмитро Льопа відіграв 62 хвилини за Осієк проти Істри, однак глядачі у цьому матчі
забитих голів не побачили.

Словаччина

Данило Бескоровайний та Артем Сухоцький з’явилися на полі з перших хвилин у двобої
ДАК та Слована (5:2). Незважаючи на велику кількість голів, українці участі в гольових
атаках не брали і грубих помилок в обороні не припускалися.

Вадим Червак вийшов у старті Земпліна, проте не допоміг команді втримати перемогу над
трнавським Спартаком (1:2).

Казахстан

Астана Романа Григорчука у Лізі Європи програла БАТЕ (0:2), однак пробилася до
групового етапу турніру.

В чемпіонаті Казахстану вже на 13-й хвилині матчу проти Кайрата травмувався Євген
Ткачук і передчасно залишив поле. Весь матч за карагандинський Шахтар відіграв Артем
Барановський. На 68-й хвилині у гру вступив Адерінсола Есеола, а за мить відзначився
забитим голом – Кайрат легко переміг 4:0. В активі українця 14 забитих голів і він лідирує в
гонці бомбардирів.

Білорусь

Олексій Хобленко з’явився наприкінці поєдинку зі Славією і в компенсований час
відзначився забитим голом – брестське Динамо перемогло 4:2 і впевнено мчить до
чемпіонства.

Вихованець Шахтаря Євген Чаговець відкрив рахунок у матчі з чинним чемпіоном БАТЕ.
Його Мінськ сенсаційно переміг 3:2.

Знову радіємо за Віталія Квашука. Він вкотре заробляє пенальті і сам його реалізовує.
Цього разу постраждала Іслоч. Підсумок матчу – 2:2. 12 забитих голів колишнього гравця
Зорі та Олімпіка дозволяють йому очолювати гонку бомбардирів ліги.

Молдова

Сфинтул Георге на виїзді переміг Зімбру (1:0), а наш Мирослав Мазур відзначився єдиним
голом на 80-й хвилині. Це допомогло його команді закріпитися на другому місці в турнірній
таблиці.

Азербайджан

Нефтчі Кирила Петрова в меншості у компенсований час вирвав перемогу над Сумгаїтом
(2:1). Українець відіграв весь матч, участі в гольових епізодах не брав.

Вірменія

Сергій Шевчук допоміг Пюніку перемогти Єреван (4:1). Наприкінці першого тайму
українець віддав передачу з флангу, яка завершилася автоголом. За гостей весь матч відіграв Дмитро Клімаков.

Грузія

Серед усіх українців, які виступають в Еровнулі-лізі на тижні ігрову практику отримав лише
Гіулі Манджгаладзе. Його батумське Динамо на виїзді обіграло Руставі (2:0).

Латвія

Рига була близькою до сенсації, втім не змогла пробитися до групового турніру Ліги Європи.
В’ячеслав Шарпар, Роман Дебелко та Мирослав Славов допомогли своїй команді
перемогти Копенгаген (1:0), проте цього виявилося недостатньо для загального успіху.

Костянтин Махновський зіграв на "сухо", що дозволило Вентспілсу на виїзді здолати
Спартак з Юрмали (1:0). У складі переможців на заключні 15 хвилин вийшов Михайло
Сергійчук.

Інший наш воротар, Данило Кучер, пропустив лише з пенальті наприкінці гри з Меттою – як
наслідок, поразка Даугавпілса (0:1) у битві аутсайдерів.

Литва

Продовжує залишатися лідером Кауно Жальгіріса Юрій Бушман. В суботу його команда
перемогла Атлантас, а єдиний гол в зустрічі забив саме українець. На 86-й хвилині він
класно виконав штрафний удар.

Паланга програла Жальгірісу (0:4), а наш Андрій Яковлєв відіграв весь матч за команду, що
поступилася.

Естонія

Нимме Калью Романа Кожуховського на тижні підписав вихованця Карпат Івана Лобая, який в суботу потрапив у заявку своєї нової команди. Зате у старті вийшли його земляки: Андрій Маркович і Владислав Хомутов. Спочатку Нимме Калью зіграв внічию з Флорою (1:1), яка йде на першій сходинці. На 81-й хвилині Хомутов врятував команду від поразки. Минуло кілька днів і Владислав знову забив. Цього разу його команда на виїзді перемогла Таммеку (2:1).

Левадія обіграла Маарду (3:1), а Юрій Ткачук відіграв 82 хвилини за переможців. Українець розпочав першу гольову атаку відбором м’яча у центрі поля і заробив пенальті,який трансформувався у третій забитий гол.

Ліверпульський конфлікт, Бейл рятує дупу Зідана, "містер справедливість" Кулібалі, дивні дербі – топ-10 моментів вікенду

blog_ava
Шахтар підписав гравця збірної Бразилії U-21
00:31
3884
Теги
Андрій Лунін Андрій Лунін Головне Артем Довбик Артем Довбик Любомир Кузьмяк Валерій Бондаренко Валерій Бондаренко Орест Лебеденко Орест Лебеденко Українці за кордоном Роман Григорчук Роман Григорчук Відеоновини Статті Адерінсола Есеола Адерінсола Есеола Олександр Зубков Олександр Зубков Олександр Зінченко Олександр Зінченко Сергій Ребров Сергій Ребров Едуард Соболь Едуард Соболь Артур Рудько Артур Рудько Андрій Бацула Андрій Бацула Мар'ян Швед Мар'ян Швед Борис Тащи Борис Тащи Сергій Мякушко Сергій Мякушко Іван Петряк Іван Петряк Ігор Левченко Ігор Левченко Микола Морозюк Микола Морозюк Дмитро Чигринський Дмитро Чигринський Юрій Яковенко Юрій Яковенко Сергій Рибалка Сергій Рибалка Денис Олійник Денис Олійник Ігор Пластун Ігор Пластун Ігор Худоб'як Ігор Худоб'як Світ Роман Зозуля Роман Зозуля Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Селезньов підписав контракт з Бурсаспором
    Туреччина — 10:463334 Селезньов підписав контракт з Бурсаспором
1
дн
:
2
год
:
43
хв
Минай
17:00
Балкани
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук