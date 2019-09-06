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Астана прокоментувала чутки про бажання Григорчука покинути клуб

13:10 997 Читать на русском
Астана прокоментувала чутки про бажання Григорчука покинути клуб
Роман Григорчук / фото: ФК Астана

У казахській Астані прокоментували інформацію про те, що український фахівець Роман Григорчук нібито хоче і може покинути клуб.

"У Романа Григорчука чинний контракт із ФК Астана, і на цей момент ніяких змін у тренерському штабі клубу не планується", – зазначили Футбол 24 у прес-службі клубу.

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Додамо, що раніше Ігор Циганик повідомив, що український фахівець нібито мріє покинути казахський клуб.

Нагадаємо, Роман Григорчук з 2018 року очолює Астану, до цього він тренував азербайджанську Габалу.

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Джерело: Футбол 24
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Теги
Українці за кордоном Світ Астана Астана Роман Григорчук Роман Григорчук
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