Астана прокоментувала чутки про бажання Григорчука покинути клуб

У казахській Астані прокоментували інформацію про те, що український фахівець Роман Григорчук нібито хоче і може покинути клуб.

"У Романа Григорчука чинний контракт із ФК Астана, і на цей момент ніяких змін у тренерському штабі клубу не планується", – зазначили Футбол 24 у прес-службі клубу.

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Додамо, що раніше Ігор Циганик повідомив, що український фахівець нібито мріє покинути казахський клуб.

Нагадаємо, Роман Григорчук з 2018 року очолює Астану, до цього він тренував азербайджанську Габалу.

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