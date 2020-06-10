Асист Петряка не допоміг Фехервару втримати перемогу над Гонведом, битва українців закінчилась нічиєю: Угорщина, 28 тур

У вівторок, 9 червня, відбулось три матчі чемпіонату Угорщини. Рахунок та звіт про поєдинки читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Угорщини, 28-й тур

Кішварда – Мезекевешд – 1:1

Голи: Віана, 22 – Надь, 45+3

Вилучення: Ковачреті, 85 (Кішварда, друга жовта картка)

Уйпешт – Дебрецен – 3:1

Голи: Рістевскі, 9, Шимон, 48, 62 – Херіс, 59 (аг)

Гонвед – Фехервар – 1:1

Голи: Уграй, 63 – Ніколич, 4

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У першому матчі вівторка Кішварда приймала одного з лідерів чемпіонату Мезекевешд. За практично рівної гри господарі в середині тайму вийшли вперед. Вже у доданий до першої сорокап'ятихвилинки час Даніель Надь відновив статус-кво і, як виявилось згодом, встановив остаточний рахунок. Цікаво, що у поєдинку прийняли участь одразу шестеро українців: за Кішварду повний матч провели Карасюк та Мельник, Кравченко залишився у запасі, а у складі Мезекевешда зіграли Вайда, Месхі, Нестеров та Рябенко. У підусмку Кішварда з 35 пунктами посіла сьому сходинку, Мезекевешд набрав 46 очок і залишився третім.

Невдахи турнірної таблиці – Уйпешт та Дебрецен – фактично боролись за шість очок. Глядачі побачили чотири голи – всіх їх забили господарі. На початку матчу відзначився Рістевскі, а вже по перерві дубль на свій рахунок записав Шимон. Скоротив рахунок голом у власні ворота Херіс. У складі Дебрецена у другому таймі на полі з'явився Юрій Габовда, який записав у пасив жовту картку. Як наслідок, Уйпешт набрав 35 очок і піднявся на восьму сходинку, Дебрецен – одинадцятий.

В останньому поєдинку дня Фехервар забив Гонведу вже на 4-й хвилині. Безпосередню участь у гольовому моменті взяв наш Іван Петряк, який, отримавши верхову передачу, одним дотиком п'яти відкинув м'яч під зручний удар Ніколічу. Проте гостям не вдалось втримати перевагу – після відпочинку Уграй зрівняв рахунок у матчі. В результаті, Гонвед набрав 38 очок і посідає шосту сходинку, Фехервар залишився другим.

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