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Петряк сделал гениальный ассист пятой – видео яркого гола

9 июня 23:50 25 Читати українською
Петряк сделал гениальный ассист пятой – видео яркого гола
Иван Петряк / Сайт Фехервара

Хавбек Фехервара Иван Петряк отметился одним из самых ярких моментов в своей карьере.

Украинец отдал результативный пас на Николича, который открыл счет в матче против Гонведа.

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Петряк в сердце штрафной соперника получил верховую передачу и одним касанием пятки отбросил мяч под удобный удар. Николич не испортил момент, без раздумий пробив в нижний угол ворот Гонведа.

Добавим, что это уже восьмой ассист для Петряка в текущем чемпионате Венгрии, также в его активе есть шесть голов.

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