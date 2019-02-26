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Аспиликуэта, Педро и Алонсо поддержали Кепу в ситуации с Сарри

16:05 70 Читати українською
Аспиликуэта, Педро и Алонсо поддержали Кепу в ситуации с Сарри
Кепа Арризабалага / соцсети

Сезар Аспиликуэта, Педро Родригес и Маркос Алонсо поддержали своего одноклубника Кепу в инциденте с отказом быть замененным в финале Кубка английской лиги.

Трое игроков Челси поддержали Кепу в конфликте с Маурицио Сарри, произошедшем в финале Кубка английской лиги против Манчестер Сити.

Кепа получил серьезный штраф за инцидент с Сарри

По информации The Telegraph, этими футболистами стали другие испанцы Сезар Аспиликуэта, Педро и Маркос Алонсо, которые ближе общаются с вратарем.

Напомним, Кепа отказался сесть на скамью запасных в конце второго экстратайма. Челси уже решил лишить голкипера недельной зарплаты.

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Кубок английской лигиФинал

Манчестер Сити - Челси: Воскресенье 24 февраля 2019

Манчестер Сити
Матч окончен
0 : 0
( осн. время 0 : 0 )
( пен. 4 : 3 )
Челси
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