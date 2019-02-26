Кепа получил серьезный штраф за инцидент с Сарри

Голкипер Челси Кепа Арризабалага был серьезно оштрафован за отказ сесть на скамейку запасных в финале Кубка английской лиги против Манчестер Сити.

Челси на своем официальном сайте сообщил, что Кепа Арризабалага лишен недельной зарплаты за скандальный эпизод в финале Кубка английской лиги. Вратарь зарабатывает 225 тысяч евро в неделю.

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В конце второго экстратайма главный тренер "синих" Маурицио Сарри хотел заменить испанца на Вилли Кабальеро, но тот отказался садиться на скамью запасных.

Челси в итоге уступил в том финале и потерял возможность завоевать трофей.

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