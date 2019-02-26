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Кепа получил серьезный штраф за инцидент с Сарри

09:28 201 Читати українською
Кепа получил серьезный штраф за инцидент с Сарри
Кепа Арризабалага / соцсети

Голкипер Челси Кепа Арризабалага был серьезно оштрафован за отказ сесть на скамейку запасных в финале Кубка английской лиги против Манчестер Сити.

Челси на своем официальном сайте сообщил, что Кепа Арризабалага лишен недельной зарплаты за скандальный эпизод в финале Кубка английской лиги. Вратарь зарабатывает 225 тысяч евро в неделю.

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В конце второго экстратайма главный тренер "синих" Маурицио Сарри хотел заменить испанца на Вилли Кабальеро, но тот отказался садиться на скамью запасных.

Челси в итоге уступил в том финале и потерял возможность завоевать трофей.

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Кубок английской лигиФинал

Манчестер Сити - Челси: Воскресенье 24 февраля 2019

Манчестер Сити
Матч окончен
0 : 0
( осн. время 0 : 0 )
( пен. 4 : 3 )
Челси
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Англия Челси Челси Маурицио Сарри Маурицио Сарри Кубок английской лиги Кубок английской лиги 2018/19 Манчестер Сити - Челси Вилли Кабальеро Вилли Кабальеро Кепа Арризабалага Кепа Арризабалага
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