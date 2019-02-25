"Кепа зганьбив Челсі та Саррі, він має піти": як світ футболу реагував на шокуючу витівку найдорожчого воротаря планети

Голкіпер Челсі Кепа Аррісабалага став героєм непересічного інциденту у фінальному матчі Кубка англійської ліги проти Манчестер Сіті. Світ його не зрозумів.

Найдорожчий голкіпер світу, за якого Челсі виклав Атлетіку 80 млн євро, заполонив перші шпальти світових ЗМІ після матчу проти Челсі. Щоб опинитись в епіцентрі інформаційного потоку, Кепі зовсім не знадобились запаморочливі сейви або дива реакції, він пішов іншим шляхом – не виконав вказівку тренера. Саррі вирішив провести стратегічну заміну, випустивши на поле фахівця з "одинадцятиметрових" Віллі Кабальєро, однак іспанський воротар категорично відмовився покидати поле. Кепа вважав, що тренер хоче "прибрати" його через потенційне пошкодження, але це зовсім не міняє суть справи. Він влаштував справжню комедію на найвищому рівні. У футболі щось схоже трапляється дуже рідко, тож нищівна реакція британських та світових ЗМІ не змусила себе довго чекати.

Моурінью: Мені подобається, що Кепа проявив характер в інциденті з Саррі

- Have you EVER seen anything like it!?



Maurizio Sarri tries to substitute Kepa Arrizabalaga for Willy Caballero, but Kepa refuses to come off and Sarri is absolutely FURIOUS! pic.twitter.com/Q81v6ry3Kk — Sky Sports Football (@SkyFootball) 24 лютого 2019 р.

The Times: Бунт в Челсі. Кепа зганьбив клуб та Саррі

"Якщо комусь було потрібне підтвердження анархії в Челсі, Кепа його люб'язно продемонстрував. На Вемблі остаточно стало зрозуміло, що футболісти лондонського клубу зовсім не підкоряються головному тренеру, вони почуваються вищими за нього. Кепа кинув виклик керманичу, привселюдно принизивши його. Іспанець зганьбив коуча, себе та весь клуб. Челсі повинен зберегти власну гідність та серйозно покарати футболіста за його поведінку. "Пенсіонери" зобов'язані так вчинити, щоб очистисти своє ім'я", – нещадно критикує Кепу авторитетне видання.

The Guardian: Анархія в Челсі

"Саррі ледь не вибухнув після того, як Кепа відмовився покидати поле. Бунт іспанця став символом затонулого судна під керівництвом італійського фахівця. У дворовому футболі його б викинула з поля власна матір, натомість в Челсі він, напевно, продовжить грати під керівництвом тренера, доля якого зависла у повітрі", – обурюється The Guardian.

The Telegraph: Кепа у незвичний спосіб підриває авторитет тренера

"Вчинок іспанського воротаря став непересічною демонстрацією влади футболіста у команді. Мауріціо Саррі ще раз довів, не контролює власних підопічних та не здатен ними управляти", – пише колумніст видання Джим Вайт.

Daily Mail: Саррі вибухнув гнівом на Вемблі через витівку Кепи

"Голкіпер Челсі публічно виступив проти Саррі, відмовившись від заміни у фіналі Кубка англійської ліги, а його команда програла! Італієць лютував на бровці поля та ледь не попрямував у роздягальну завчасно. Челсі має більше проблем, ніж можна було припустити", – зазначає видання.

А ось екс-нападник "пенсіонерів" Кріс Саттон, який веде на Daily Mail власну колонку, вважає, що лондонський клуб взагалі повинен позбутись іспанського бунтівника: "Матч проти Сіті повинен стати останнім для Кепи в футболці Челсі. Це ганьба. Я ніколи не бачив нічого подібного. На місці Саррі я б просто пішов зі стадіону. І чому гравці не викинули Кепу з поля? З Челсі повинні прибрати Кепу, а не Саррі. Гравці поставили його авторитет під сумнів – це найгірше, що може трапитися з менеджером".

Marca: Світ такого не бачив! Кепа відмовляється від заміни

"Іспанський голкіпер опинився в епіцентрі великого скандалу. Під час матчу йому двічі надавали медичну допомогу, а за хвилину до фінального свистка Саррі вирішив замінити його на Кабальєро... і Кепа відмовився сідати на лаву! Екс-наставник Наполі неймовірно лютував. Що говорять правила у таких випадках? Арбітр просто повинен продовжити гру, іншого виходу немає", – пише рупор мадридської преси.

Більшість зі 120 тисяч читачів видання, які взяли участь в опитуванні "чи правильно повівся Кепа", засудили дії воротаря.

Bild: Божевілля в Лондоні

"Мегапровокація воротаря Челсі Кепи в фіналі Кубка Англійської Ліги. Найдорожчий у голкіпер світу знехтував наказом власного тренера", – дивується німецький таблоїд.

L'Équipe: Дивовижна сцена

"Кепа відмовляється йти на заміну, а Саррі божеволіє та розриває на собі одяг. Дивовижна сцена для сучасного футболу на такому високому рівні. У це досі складно повірити", – не приховує свого шоку авторитетний французький ЗМІ.

Дотепна реакція соцмереж

Kepa when he sees Sarri at training this morning pic.twitter.com/D9Cy8dbzCz — ODDSbible (@ODDSbible) 25 лютого 2019 р.

New footage of the Kepa substitution saga emerges. pic.twitter.com/hSovcxkdms — The Urban Spaceman (@conal_fitz) 25 лютого 2019 р.

How to Substitute Kepa pic.twitter.com/23MmJkEQnt — Lucky and other 259 (@Lucky_Pule_) 25 лютого 2019 р.