Аспілікуета, Педро та Алонсо підтримали Кепу в ситуації з Саррі

Сезар Аспілікуета, Педро Родрігес та Маркос Алонсо підтримали свого одноклубника Кепу в інциденті з відмовою бути заміненим у фіналі Кубка англійської ліги.

Троє гравців Челсі підтримали Кепу в конфлікті з Мауріціо Саррі, що стався у фіналі Кубка англійської ліги проти Манчестер Сіті.

Кепа отримав серйозний штраф за інцидент із Саррі

За інформацією The Telegraph, цими футболістами стали інші іспанці Сезар Аспілікуета, Педро та Маркос Алонсо, які найближче спілкуються з воротарем.

Нагадаємо, Кепа відмовився сісти на лаву для запасних у кінці другого екстратайму. Челсі вже вирішив позбавити голкіпера тижневої зарплати.

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