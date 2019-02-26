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Аспілікуета, Педро та Алонсо підтримали Кепу в ситуації з Саррі

16:05 616 Читать на русском
Аспілікуета, Педро та Алонсо підтримали Кепу в ситуації з Саррі
Кепа Аррізабалага / соцмережі

Сезар Аспілікуета, Педро Родрігес та Маркос Алонсо підтримали свого одноклубника Кепу в інциденті з відмовою бути заміненим у фіналі Кубка англійської ліги.

Троє гравців Челсі підтримали Кепу в конфлікті з Мауріціо Саррі, що стався у фіналі Кубка англійської ліги проти Манчестер Сіті.

Кепа отримав серйозний штраф за інцидент із Саррі

За інформацією The Telegraph, цими футболістами стали інші іспанці Сезар Аспілікуета, Педро та Маркос Алонсо, які найближче спілкуються з воротарем.

Нагадаємо, Кепа відмовився сісти на лаву для запасних у кінці другого екстратайму. Челсі вже вирішив позбавити голкіпера тижневої зарплати.

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Кубок англійської лігиФінал

Манчестер Сіті - Челсі: Неділя 24 лютого 2019

Манчестер Сіті
Матч завершено
0 : 0
( осн. час 0 : 0 )
( пен. 4 : 3 )
Челсі
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Кепа Аррізабалага Кепа Аррізабалага Челсі Челсі Англія Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі Манчестер Сіті - Челсі Кубок англійської ліги Кубок англійської ліги 2018/19 Педро Родрігес Педро Родрігес Маркос Алонсо Маркос Алонсо Сесар Аспілікуета Сесар Аспілікуета
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