Аржанов и Гошкодеря перешли в Черноморец

Полузащитники Владимир Аржанов и Виталий Гошкодеря стали игроками Черноморца.

Черноморец на своем официальном сайте объявил о подписании полузащитника Владимира Аржанова и Виталия Гошкодери. Детали контракта не сообщаются.

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Оба перед этим выступали в Казахстане. Аржанов защищал цвета Кайсара, а Гошкодеря играл за Окжетпес в низшем дивизионе.

Черноморец после первой половины сезона занимает предпоследнюю 11 строчку в турнирной таблице УПЛ, набрав 12 очков.

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