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Морозенко и Голиков стали игроками Черноморца

16:24 44 Читати українською
Морозенко и Голиков стали игроками Черноморца
Евгений Морозенко / ФК Олимпик

"Моряки" усилились экс-хавбеком Динамо Евгением Морозенко и экс-защитником Шахтера Александром Голиковым.

Черноморец на официальном сайте объявил о подписании контрактов с Евгением Морозенко и Александром Голиковым. О сроках соглашений и финансовых деталях пока не сообщается. Морозенко и Голиков присоединились к одесскому клубу на правах свободных агентов.

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К слову, Евгений Морозенко является воспитанником Динамо. Хавбек успел также поиграть в составе Слована, Олимпика, Вереса, Александрии. Александр Голиков является воспитанником Шахтера. Защитник ранее выступал в составе Арсенала-Киев, Зари, Олимпика, Полтавы и Львова.

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Трансферы чемпионата Украины Александр Голиков Александр Голиков Евгений Морозенко Евгений Морозенко Черноморец Черноморец Трансферы
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