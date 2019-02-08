Морозенко и Голиков стали игроками Черноморца

"Моряки" усилились экс-хавбеком Динамо Евгением Морозенко и экс-защитником Шахтера Александром Голиковым.

Черноморец на официальном сайте объявил о подписании контрактов с Евгением Морозенко и Александром Голиковым. О сроках соглашений и финансовых деталях пока не сообщается. Морозенко и Голиков присоединились к одесскому клубу на правах свободных агентов.

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К слову, Евгений Морозенко является воспитанником Динамо. Хавбек успел также поиграть в составе Слована, Олимпика, Вереса, Александрии. Александр Голиков является воспитанником Шахтера. Защитник ранее выступал в составе Арсенала-Киев, Зари, Олимпика, Полтавы и Львова.

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