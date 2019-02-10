Аржанов та Гошкодеря перейшли в Чорноморець

Півзахисники Володимир Аржанов та Віталій Гошкодеря стали гравцями Чорноморця.

Чорноморець на своєму офіційному сайті оголосив про підписання півзахисників Володимира Аржанова та Віталія Гошкодері. Деталі контракту не повідомляються.

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Обидва перед цим виступали в Казахстані. Аржанов захищав кольори Кайсара, а Гошкодеря грав за Окжетпес у нижчому дивізіоні.

Чорноморець після першої половини сезону займає передостанню 11 сходинку в турнірній таблиці УПЛ, набравши 12 очок.

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