Артета выделил причины победы над Тоттенхэмом и похвалил новичка: "Он вывел нас на новый уровень"
Главный тренер "канониров" Микель Артета подытожил победное противостояние против Тоттенхэма в лондонском дерби.
"Игроки были феноменальны. Мы создали отличную энергетику на стадионе и заслужили победу в игре. Гол Партея? Мы ждали этого. Я рад за него, особенно после того, через что он прошел.
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С нашей моделью игры мы можем атаковать несколькими способами. Тоттенхэму не нужно много, есть ощущение, что они что-то могут создать. Надо с этим смириться. Но мы не держали это в своей голове, мы были свободны и мужественны. Это послужило нам поощрением и уверенностью поверить в то, что мы можем играть на таком уровне.
Габриэл Жезус? Это его победоносная ментальность. То, как он тренируется каждый день, придает уверенности команде. Он сумел вывести нас на новый уровень", – цитирует Артету BBC Sport.
К слову, в поединке после травмы вернулся Александр Зинченко. В активе Арсенала 21 зачетный балл и сохранившееся лидерство АПЛ.
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