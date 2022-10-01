"Игроки были феноменальны. Мы создали отличную энергетику на стадионе и заслужили победу в игре. Гол Партея? Мы ждали этого. Я рад за него, особенно после того, через что он прошел.

Арсенал – Тоттенхэм – 3:1 – видео голов и обзор лондонского дерби

С нашей моделью игры мы можем атаковать несколькими способами. Тоттенхэму не нужно много, есть ощущение, что они что-то могут создать. Надо с этим смириться. Но мы не держали это в своей голове, мы были свободны и мужественны. Это послужило нам поощрением и уверенностью поверить в то, что мы можем играть на таком уровне.

Габриэл Жезус? Это его победоносная ментальность. То, как он тренируется каждый день, придает уверенности команде. Он сумел вывести нас на новый уровень", – цитирует Артету BBC Sport .

К слову, в поединке после травмы вернулся Александр Зинченко. В активе Арсенала 21 зачетный балл и сохранившееся лидерство АПЛ.