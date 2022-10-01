"Гравці були феноменальні. Ми створили чудову енергетику на стадіоні й заслужили перемогу в грі. Гол Партея? Ми чекали на це. Я радий за нього, особливо після того, через що він пройшов.

Арсенал – Тоттенхем – 3:1 – відео голів та огляд лондонського дербі

З нашою моделлю гри ми можемо атакувати кількома способами. Тоттенхему не потрібного багато, є відчуття, що вони щось можуть створити. Треба з цим змиритись. Але ми не тримали це у своїй голові, ми були вільними та мужніми. Це слугувало нам заохоченням і впевненістю повірити в те, що ми можемо грати на такому рівні.

Габріел Жезус? Це його переможна ментальність. Те, як він тренується щодня, додає впевненості команді. Він зумів вивести нас на новий рівень", – цитує Артету BBC Sport.

До слова, у цьому поєдинку після травми повернувся Олександр Зінченко. В активі Арсенала 21 заліковий бал та збережене лідерство АПЛ.

Арсенал завдав Тоттенхему першої поразки – Зінченко тріумфально повернувся, зміцнивши лідерство в АПЛ