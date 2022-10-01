Арсенал одолел Тоттенхэм в 9-м туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

Зинченко вернулся в стартовый состав после травмы. Счет удалось открыть благодаря шедевру Партея из-за пределов штрафной. Кейн ответил точным выстрелом с пенальти.

Арсенал нанес Тоттенхэму первое поражение – Зинченко триумфально вернулся, укрепив лидерство в АПЛ