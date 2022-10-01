Арсенал – Тоттенхэм – 3:1 – видео голов и обзор лондонского дерби
17:56 - Читати українською
Арсенал одолел Тоттенхэм в 9-м туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
20’ Томас Партей
49’ Габриэл Жезус
67’ Гранит Джака
Харри Кейн 30’
Эмерсон 62’
20’ Томас Партей
30’ Харри Кейн
49’ Габриэл Жезус
62’ Эмерсон
67’ Гранит Джака
Зинченко вернулся в стартовый состав после травмы. Счет удалось открыть благодаря шедевру Партея из-за пределов штрафной. Кейн ответил точным выстрелом с пенальти.
Арсенал нанес Тоттенхэму первое поражение – Зинченко триумфально вернулся, укрепив лидерство в АПЛ
После перерыва более агрессивными выглядели "канониры", которые забили еще дважды и праздновали победу. В активе Арсенала теперь 21 зачетный балл и сохраненное лидерство АПЛ. Тоттенхэм с 17 пунктами остался третьим.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter