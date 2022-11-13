"Это была большая игра перед чемпионатом мира. Было много разговоров, много шума вокруг многих отдельных игроков и национальных команд за последние несколько дней, так что было сложно подготовиться к этому, но я думал, что ребята морально готовы. Физически игроки отдали абсолютно все, и они снова показали большую зрелость и понимание того, что делать, чтобы выйти и завоевать три очка в игре, которая очень отличается от матча с Челси.

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Арсеналу нужно было быть терпеливым, немного ускорить игру и иметь больше смелости, чтобы атаковать в определенных зонах. В то же время мы должны были контролировать двух игроков атаки, потому что они были готовы бежать и они невероятно хороши на открытых пространствах.

Но мы не можем играть, оглядываясь назад, и мы пошли на это. Арсенал мог забить еще один или два гола. Я очень счастлив, что снова сыграл чистый матч и выиграл игру. Болельщики могут наслаждаться этим и принимать момент. Они должны чувствовать себя частью происходящего, потому что обладают невероятной силой. То, как они изменили клуб, единство, которое они создали во всем клубе, и игроки в восторге.

У меня будет несколько дней перерыва, а потом нам нужно будет просто подготовиться, потому что этот период, я полагаю, будет ключевым. Это будет требовательно, это будет сложно. Мы должны быть к этому готовы", – отметил Артета в комментарии официальному сайту Арсенала.

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